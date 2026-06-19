Църковен празник на 20 юни: Какво НЕ трябва да се яде утре, привлича нещастие

Утре 20 юни, в православния календар е денят, почитащ светия свещеномъченик Методий, епископ на Патара, Св. Наум Охридски и Св. Калист. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 20 юни

Свещеномъченик Методий вероятно е родом от Ликия в Мала Азия. Той е бил епископ на Патара. Някои източници свързват името му с град Тир във Финикия (сега Ливан).

Методий станал известен като ревностен пастир, неуморен борец срещу ересите, особено оригенизма (учението на Ориген), макар че не изключил всичко, което било описано там, а го очистил от лъжливи елементи. По време на гоненията на император Диоклециан (края на III - началото на IV век) той пострадал заради вярата си в Христа. Убит е с меч. Екзекутиран е около 311-312 г. в Халкидон.

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На 20 юни църквата у нас почита и Свети Наум Охридски, българин по рождение. Той е един от учениците на светите Кирил и Методий и придружава свети Климент Охридски по време на проповядването му на Евангелието в България. Когато свети Климент заминава за югозападната част на страната, свети Наум остава в тогавашната столица Плиска. Впоследствие свети Наум става наследник на свети Климент в манастира на брега на Охридското езеро, където се труди десет години. Свети Наум починал на 23 декември 910 г. Мощите му са известни с чудотворните си изцеления, особено на психично болни.

На 20 юни църквата почита и Свети Калист, патриарх на Константинопол, първоначално подвизавал на Атон под духовното ръководство на свети Григорий Синаит. Той живял със свети Григорий в скита Магула и като монах от скита Магула подписал Томос в Святогорск през 1340 г. В средата на 1340-те години се завръща в Иверския манастир.

Името му е свързано с възстановяването на манастира Пантократор на Атон през 1362 г. През 1350 г. свети Филотей Кокин го издига до Вселенския престол на Константинопол, позиция, която заема по време на управлението на императорите Йоан Кантакузин (1341–1355) и Йоан Палеолог (1341–1376). След две години като предстоятел, той се оттегля, за да се подвизава в мълчание в манастира, който е основал в чест на свети Маман в Тенодос.

След това отново е издигнат на патриаршеския престол. По време на неговото патриаршество през 1351 г. във Влахернския дворец са свикани два Поместни събора, потвърждаващи учението на Паламит. Неговият подпис се появява върху важен догматичен документ – Томосът на исихасткия събор от 1351 г. Свети патриарх Калист починал около 1363 г. в Серес, където бил изпратен с пратеника на Йоан Палеолог. Свети Калист е известен като автор на духовни произведения.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 20 юни

Народните поличби, свързани с този ден, предсказват какво ще е лятото. Вярва се, че ако вали дъжд на 20 юни, месеците юли и август ще бъдат дъждовни. Многото мушици и комари на този ден означават плодотворно лято, но чести дъждове. Ако паяците много активно плетат паяжини, очаквайте дълго лято.

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Какво не бива да правите утре? Хората вярвали, че убиването на паяк на 20 юни ще донесе нещастие, затова предците ни са съветвали се отнасяме с изключително внимание към тези същества на този ден. Яденето на пилешко месо също трябва да се избягва, тъй като подобно ястие може да донесе нещастие или лош късмет.

Какво можете да направите утре? Към свети мъченик Методий се отправят молитви за облекчаване на физическите страдания и изцеление на духовните рани – като покровител и лечител. В древността предците са ходили на лов за пъдпъдъци на този ден. Виждането на бял пъдпъдък се е смятало за добра поличба: това обещава изключителна радост и щастливи събития.

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