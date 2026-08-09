Църковен празник на 10 август: Какво привлича щастие и късмет у дома на този ден?

В православния календар 10 август е празникът на Свети великомъченик Лаврентий. Ето какви са традициите, обичаите и забраните на този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 10 август

Свети Лаврентий е живял през трети век в Римската империя, по време, когато християнството все още е било преследвана религия. Той е един от седемте дякони, назначени от папа Сикст II, за да помагат в служението на общностите на Римската църква.

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Лаврентий е роден в Испания, но прекарва по-голямата част от живота си в Рим. Името му означава „увенчан с лавър“ или „покрит с лавър“. Архидяконът е най-високият ранг на дякон, а Лаврентий е отговарял за разпределянето на църковни блага и подкрепата на бедните и нуждаещите се.

По време на преследването на християните при император Валериан (ок. 258 г.), папа Сикст II е арестуван и екзекутиран. Преди смъртта си той нарежда на Лаврентий да раздаде църковно имущество на бедните и нуждаещите се.

По заповед на римския префект Валериан, Лаврентий е бил длъжен да предаде църковните съкровища – пари, имущество и бижута. Той раздал цялото имущество на бедните и се върнал на власт, като докладвал: „Ето истинските съкровища на Църквата.“

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Това разгневило префекта. Лаврентий бил измъчван и след това екзекутиран, но според легендата екзекуцията била необичайна: той бил поставен върху нажежена повърхност и измъчван, но въпреки това светецът останал несломим и дори се шегувал с мъчителите си. Мъченичеството му се превръща в символ на жертвоготовност, любов към ближните и непоклатима вяра.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 10 август

Хубавото време на този ден предвещава добра реколта от зърно и плодове. Росата предсказват топло време през следващите дни. Северните ветрове вещаят прохлада.

Какво не бива да правите утре? Този ден се счита за много неблагоприятен за търговия или продажби. Избягвайте сключването на важни сделки.

Какво можете да правите утре? На 10 август мъжете точили сърповете, брадвите, косите и други градински инструменти. Вярвало се е, че ако това не се направи, инструментите бързо ще се затъпят и ще загубят ефективността си. Ако полската работа вече е била завършена, косите внимателно се прибирали и съхранявали до следващия сезон. Междувременно жените посвещавали деня на беритба на плодове и горски плодове и приготвяне на домашни сладка.

Вярва се, че ако на този ден изхвърлите всичко ненужно от дома си и го почистите основно, ще привлечете щастие и късмет.

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