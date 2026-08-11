Църковен празник на 12 август: Какво НЕ бива да правите утре, вещае нещастие в брака

В православния календар 12 август е празникът на светите мъченици Фотий и Аникита. Ето какви са традициите, обичаите и забраните на този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 12 август

Аникита е бил християнин и лекар по професия. Според популярни източници, той е родом от Рим, но се е озовал в Мала Азия, където открито проповядвал Христос. Аникита открито осъждал идолопоклонството в Никомидия, за което е арестуван и изправен пред съда пред самия император Диоклециан. По време на разпита си светецът твърдо изповядал вярата си в Исус Христос.

Прочетете също: Църковен празник на 8 август: Какво се счита за грях утре?

Императорът се опитал да принуди Аникита да се отрече от вярата си чрез жестоки мъчения. Според преданието Бог многократно по чудо изцелявал мъченика и унищожавал инструментите за мъченията му. Това учудило много езичници. Племенникът на Аникита, Фотий, бил свидетел на тези чудеса и открито се изповядвал за християнин. Той също бил хвърлен в затвора и подложен на мъчения. И двамата били измъчвани отново и отново, но без резултат. Според преданието голям брой езичници, изумени от непоколебимостта и чудесата около мъчениците, повярвали в Христос. Някои източници твърдят, че около 500 души са били убити с тях.

Прочетете също: Църковен празник на 7 август: Поличбата, която вещае проблеми в семейството

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 12 август

Ако на този ден е сухо, вярва, че есента ще е плодородна. Гръмотевиците на този ден вещаят дълга и топла есен. Облачно или дъждовно време вещае, че септември ще бъде дъждовен.

Какво не бива да правите утре? Хората вярвали, че 12 август е ден, в който тишината има особена сила, затова е най-добре да се избягват шумни празненства и тържества, тъй като шумът може да донесе нещастие. Този ден е бил неблагоприятен и за сватовство – казвало се е, че младоженката може да откаже или сватбата ще бъде помрачена от неприятности и спорове. Неомъжените жени не трябва да подминават църквата на този ден, тъй като в противен случай бракът им ще бъде нещастен. Напротив, ако неомъжена жена мине покрай църква, задължително трябва да влезе в нея, да запали свещ и да се помоли искрено – това се е смятало за благословия за щастлива съдба.

Какво можете да правите утре? В молитви към светите мъченици Аникита и Фотий вярващите се обръщат с дълбоки молби за бързо изцеление, молейки за добро здраве за своите близки и за защита от различни житейски несгоди – семейни спорове, природни бедствия, войни и конфликти. Тези светци се смятат за небесни покровители на църковните водачи, които просвещават другите и разпространяват вярата, подкрепяйки ги в добри дела и духовна борба.

Прочетете също: Църковен празник на 9 август: Какво се прави утре за късмет и благополучие