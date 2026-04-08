Църковен празник на 9 април: Традиции, обичаи и забрани на Велики четвъртък

Велики четвъртък тази година се пада на 9 април Този ден обикновено се използва за подготовка за главния християнски празник – Великден. Ето какво е значението на празника, както и какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с него.

Велики четвъртък: История

Според Библията Великият четвъртък започва с Тайната вечеря, когато Христос се среща с дванадесетте си ученици. Това е последният им миг заедно - на трапезата има хляб и вино. На Тайната вечеря Исус измива краката на учениците си. С това действие той дава пример за това как да помага на другите и да проявява смирение. Именно на този ден обаче Исус Христос пророкува, че един от учениците му ще го предаде.

Прочетете също: Църковен празник на 6 април: Какво трябва и не трябва да се прави на Велики понеделник

Велики четвъртък: Традиции, обичаи и забрани

Основните традиции на този ден включват подготовка за Великден и подреждане на дома. Цялостното почистване е от съществено значение и се препоръчва да се отървете от ненужните вещи. На Велики четвъртък е било обичайно да се ходи на баня, за да се отмият всички грехове. Този ден се е използвал и за боядисване на яйца и печене на великденски козунаци.

Освен това, на Велики четвъртък се е приготвяла специална черна сол или „четвъртъчна сол“. Тя се е загрявала в сух тиган с трохи от черен хляб. Този процес продължава, докато солта почернее. Най-често се е смесвала с обикновена сол. Предците ни са вярвали, че тя има лечебни свойства.

Прочетете също: Голям църковен празник иде утре, 5 април, спазват се редица традиции и обичаи

Какво не трябва да се прави на Велики четвъртък? Не се препоръчва да се забавлявате или да правите пищни празненства. Това е така, защото последната седмица преди Великден е най-строга. Забранено е да се обработва земята. Трябва да се избягва и гадаенето. Препоръчително е също така да се въздържате от интимна близост. Кавги и конфликти са забранени на Велики четвъртък.

Велики четвъртък: Какво можете да правите? Според традицията е обичайно да се подготвяте за Великден и да почистите дома си на този ден. На Велики четвъртък се боядисват яйца и се приготвят козунаците. Също така на този ден човек трябва да се избави от ненужни вещи.

Според народните поличби, ако времето е топло, се очаква застудяване до края на месеца.

Прочетете също: Страстна седмица 2026 започва днес: Какви са традициите и значението на всеки ден