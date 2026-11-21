Мрачни легенди, скрити подземия и владетели със зловещи тайни — дворците и замъците са много повече от красива архитектура. В тази рубрика Actualno.com разкрива мистериите, които крале, императори и лордове са искали да запазят в тайна завинаги.

В списъка с изгубени световни дворци попада една прекрасна кралска резиденция, която се оказва пометена от океана и огъня. Става дума за двореца Рибейра в Лисабон. Приказният палат е бил разположен на самия бряг на река Тежу. Днес там се намира емблематичният площад Терейро ду Пасо (известен още като Праса ду Комерсиу), а от двореца няма и следа.

Цели два века и половина Рибейра е сърцето на Португалската империя — мястото, откъдето се управляват морските експедиции, търговията с подправки и богатствата в отвъдморските владения. В Деня на Вси светии, в средата на XVIII век, този палат изчезва за часове при една огромна трагедия.

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Но нека се върнем в началото.

Златният век на Мануел I

До края на XV век владетелите на Португалия обитават стария укрепен замък Сау Жорже, издигащ се на хълма над Лисабон. През 1498 г. крал Мануел I Щастливия решава, че е време за съвсем различна резиденция долу в ниското, край водите на река Тежу и недалеч от корабостроителниците и многолюдните пазари.

Дворецът, който той построява, е великолепен и за него не се жалят средства — това е време на величието на Португалия, епоха на големите географски открития и на огромни печалби от колониите.

С течение на времето дворецът става и средище на учени, художници, драматурзи, мореплаватели — сред тях, например, е бащата на португалския театър Жил Висенте.

Снимка: Wikipedia

Снимка: принтскрийн/YouTube/Tim - Reborn History

Наследниците на Мануел I не спират да дострояват и разкрасяват двореца. Жуау III прави мащабни преустройства през XVI век, включително по емблематичната Кралска кула с изглед към реката. Жуау V влага колосални средства — в голяма степен идващи от златото от Бразилия — за разширяване на комплекса и неговата прочута кралска библиотека, събрала десетки хиляди томове, ръкописи, карти и научни инструменти. Жозе I изгражда пищния Кралски оперен театър, проектиран от италианския архитект Джузепе Бибиена.

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Страшното бедствие

Трагедията настъпва сутринта на 1 ноември 1755 г., в Деня на Вси светии. Тъй като това било голям празник, църквите били изпълнени с богомолци и на много места горели стотици свещи.

Около 9:40 ч. удря страховито земетресение с епицентър в Атлантическия океан, оценявано днес с магнитуд между 7,7 и 9,0 по Рихтер. Сградите се срутват и погребват под развалините хората, а свещите и огнищата в камините допринасят за светкавични масивни пожари след труса.

Катастрофата се развива в три опустошителни вълни. Първо силните трусове разтърсват града и сриват сградите, включително голяма част от кралския квартал и самия дворец Рибейра. След това откъм река Тежу и крайбрежието нахлува гигантско цунами. Водите първо се отдръпват, разкривайки на дъното останките от отдавна потънали кораби, а веднага след това връхлитат огромни вълни, които заливат ниските крайбрежни части и дворцовия площад.

Следват мащабни пожари, които продължават дни наред и довършват унищожението, поглъщайки безценни произведения на изкуството, архивите и кралската библиотека с около 70 000 тома.

Снимки: принтскрийн/YouTube/Tim - Reborn History

Снимка: Actualno/ChatGPT5

Загиват десетки хиляди хора в Лисабон и околностите му - според оценките на изследователите жертвите достигат 40 000–50 000 души.

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Съдбата на кралското семейство и двореца след бедствието

Крал Жозе I и кралското семейство оцеляват — те се намирали извън най-тежко засегнатата част на двореца в момента на първия трус, но са дълбоко потресени и от страх от нови трусове се преместват да живеят в палатки и временни дървени постройки на хълма Ажуда.

Снимки: принтскрийн/YouTube/Tim - Reborn History

Макар част от стените и конструкцията на двореца Рибейра да не са напълно изравнени от трусовете, резиденцията понася големи щети от пожарите и повече никога не е възстановена. При мащабното преустройство на града, ръководено от маркиз де Помбал, кралският квартал и крайбрежието са изцяло препроектирани и на мястото им се оформя просторният площад Терейро ду Пасо.

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI