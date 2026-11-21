Татяна Ким напуска поста на изпълнителен директор на Wildberries. Това се случва само три дни след като компанията беше ударена от санкции на Европийския съюз. Според корпоративния регистър на Русия, Алексей Куликов, който преди това е ръководил други компании в групата, е станал новият ръководител на Wildberries LLC.
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Освен това Татяна Ким също така вече не фигурира сред разкритията основатели на компанията и е загубила правото да действа от нейно име без пълномощно.
🛒 Tatyana Kim steps down as Wildberries CEO — just three days after being hit with EU sanctions According to Russia’s corporate registry, Alexey Kulikov, who previously headed other companies within the group, has become the new head of Wildberries LLC. Kim is also no longer listed among the company's disclosed founders and has lost the authority to act on its behalf without a power of attorney. On November 16, the EU imposed sanctions on Kim, accusing Wildberries of facilitating the supply of military goods and dual-use products to the Russian army. Tatyana, changing the CEO doesn't make personal sanctions disappear 🙃— NEXTA (@nexta_tv) November 21, 2026
На 16 ноември ЕС наложи санкции върху Ким, обвинявайки Wildberries в улесняване доставките на военни стоки и продукти с двойно предназначение към руската армия. Татяна, смяната на CEO-то не кара личните санкции да изчезнат.
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Освен това редица магазини от веригата станаха обект на украински удари. През последните месеци Киев организира серия от атаки срещу складове на компанията.