Перспективите на Киев за присъединяване към НАТО зависят от изхода на войната на Русия срещу Украйна. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на онлайн брифинг в WhatsApp. Според него е твърде рано да се каже дали Украйна ще стане член на Алианса. Зеленски отбеляза, че Украйна обмисля присъединяване към Алианса, а НАТО прави същото. Този въпрос е на дневен ред и беше повдигнат, по-специално, на срещата на Коалицията на желаещите в Берлин на 19 ноември.

„Франция и другите съюзници разбират, че най-ясната гаранция за сигурността на Украйна е членството ѝ в НАТО. А най-очевидният начин за укрепване на НАТО е да се приеме Украйна и да има армия като украинската сред съюзниците си. И, разбира се, това е удобно и за двете страни: Украйна и НАТО“, отбеляза Зеленски.

Той също така смята за добър знак, че американската страна също повдига този въпрос. „Обсъждаме това, но е твърде рано да се каже дали ще се присъединим към НАТО или не. Защото всичко зависи от това кога и как ще приключи тази война“, подчерта Зеленски. Той отбеляза, че Украйна със сигурност наистина иска да се присъедини към Алианса. Според него най-разбираемата гаранция за сигурност е силна украинска армия, която е член на НАТО.

Същевременно Зеленски смята, че от практическа гледна точка членството на Украйна в НАТО е по-рентабилен модел, тъй като отделна украинска армия без членство в Алианса би трябвало да има не само милионна армия, но и собствена съответстваща авиация, артилерия, необходимия брой ракети и способност да защитава небето самостоятелно, без съюзници. „Всичко това ще се случи, разбира се, ако Украйна не стане член на НАТО, но определено ще бъде по-евтино за всички“, каза Зеленски.

Zelensky: For now it is too early to say whether we will be in NATO or will not be, because all of this depends on when and how this war ends. Undoubtedly, Ukraine very much wants NATO. And unquestionably, this is definitely a cheaper model. Because a standalone Ukrainian army without NATO would need to maintain an army of a million, its own air force, artillery, missiles, and air defense capabilities. All of that will exist if Ukraine becomes a member of NATO, but it will certainly be cheaper for everyone. — Clash Report (@clashreport) November 21, 2026

Володимир Зеленски повдигна и завесата относно бъдещото назначение на посланик в САЩ. Според него, тази роля може да бъде изпълнена от бившия външен министър Димитро Кулеба.

Zelensky: Kuleba could become Ukraine’s ambassador to the U.S. https://t.co/0ZkJXAv9DO — Clash Report (@clashreport) November 21, 2026

Украинският президент бе категоричен, че Полша ще бъде част от бъдещия преговорен екип. Припомняме, че се очаква представители на т.нар. Е5 - Великобритания, Германия, Франция, Италия и Полша, да бъдат на масата за преговори заедно с ръководителите на Европейската комисия.

Zelensky: Poland will be among the five countries representing Europe in negotiations to end the war. https://t.co/mSLEVtws9m — Clash Report (@clashreport) November 21, 2026

Гаранции за сигурност „като в НАТО, но без НАТО “

В същото време Зеленски каза, че остава неясно кой ще защитава Украйна, в случай, че тя получи гаранции, подобни на Член 5 от Договора на НАТО. Припомняме, че според него, нападение над една страна членка на Алианса означава атака срещу цялото НАТО. „За Украйна това е неясно, защото все още няма ясен отговор – да, пълен отговор – за това каква е тази групировка, как ще се защити и дали тази групировка е готова да отблъсне агресора“, подчерта Зеленски.

По този начин президентът отбеляза, че ако Украйна има нещо подобно на Член 5, възникват много въпроси. „И отговорите не трябва да са просто думи или просто да звучат красиво – разбира се, никой няма да ви изостави. Това трябва да е на хартия. Все още не съм виждал подобни стъпки на хартия“, подчерта Зеленски.

Заплахата Украйна да остане сама срещу Русия

Както отбеляза Зеленски, на първо място, войната все още не е приключила. „Вярвам, че ние не бива да мислим за времето, когато Тръмп е президент на Съединените американски щати. Трябва да гарантираме на Украйна, преди всичко на нашия народ и на цяла Европа, че гаранциите за сигурност за Украйна ще бъдат надеждни не само през двете години, в които Тръмп е президент, но и след това“, подчерта Зеленски.

Държавният глава обясни, че Украйна се бори да защити държавата си повече от две години. „И са ни нужни гаранции не за две години, а за предпочитане завинаги, поне за десетилетия“, каза Зеленски. Според него е трудно да се отговори на такъв въпрос.

„Дори Путин да е приятел с Тръмп, както наскоро стана ясно, две години Путин да се страхува да предприеме действия и да не предприема агресия не са приемливи за нас. Това не е траен мир. Това е двугодишна пауза. Това е много трудно. Какво да правим след тези две години, ако започне агресия, как да мобилизираме подкрепата, която сме мобилизирали сега? Как да мобилизираме не само финанси, но и как да укрепим армията си по-късно? Да се воюва отново е много опасно за нашата страна“, категоричен бе Зеленски.

Гаранции за сигурност

От Алианса са заявявали многократно, че няма консенсус по въпроса за присъединяването на Украйна. Зеленски наскоро заяви, че по време на преговорите американската страна за първи път е повдигнала въпроса за възможна размяна: присъединяването на Украйна към НАТО в замяна на изтеглянето на украинските войски от частта на Донбас, която руските нашественици не могат да окупират.

"Ялта 2.0 не се осъществи"

"Ялта 2.0 на Путин не се осъществи. Путин искаше да използва срещата на върха, за да преначертае световния ред и да промени границите, но Китай не подкрепи този сценарий", коментира Зеленски срещата на азиатските и тихоокеански държави в китайския град Шънджън..

Zelensky: Putin’s Yalta 2.0 did not materialize. Putin wanted to use the summit to redraw the global order and change borders, but China did not support this scenario. https://t.co/3jSPSZzF6d — Clash Report (@clashreport) November 21, 2026