Замъкът с мистичното стълбище, по което двама души никога не се срещат

Мрачни легенди, скрити подземия и владетели със зловещи тайни — дворците и замъците са много повече от красива архитектура. В тази рубрика Actualno.com разкрива мистериите, които крале, императори и лордове са искали да запазят в тайна завинаги.

Замъкът "Шамбор" във Франция е известен с едно истинско инженерно чудо — стълбата в сърцето на главната кула, която е проектирана така, че двама души могат да се качват и слизат едновременно, без никога да се засекат. В следващите редове ще научите обаче не само за нея, но и за други тайни на този прекрасен палат, чието строителство е започнало още в началото на XVI век.

Стълбището шедьовър

През 1519 г. започнал градежът му по заповед на Франсоа I, който искал това да бъде ловна хижа насред гъстите и пълни с дивеч гори на Солоне. Но размахът и суетата на краля били такива, че в крайна сметка при смъртта му 28 години по-късно били готови частично само основната кула и малко от крилата. Най-амбициозната идея обаче - невероятното стълбище - била завършена!

Кралят бил голям почитател на Леонардо да Винчи, който прекарал последните си години във Франция под негова закрила. Франсоа I често му възлагал различни проекти. Макар Леонардо да не доживял завършването на замъка, той оставил детайлни скици и чертежи, които залегнали в основата на уникалната конструкция на Шамбор.

Така най-голямото мистично чудо на замъка станало неговото централно стълбище, по което двама души можели инкогнито да се качват и слизат, забелязвайки се един друг през многобройните малки прозорчета, но без никога да се срещнат. Как е възможно това ли? Двете спирали на стълбището се преплитат около куха цилиндрична ос подобно на две нишки на ДНК, но никога не се пресичат! А като елегантен завършек на всичко това най-горната част на стълбището завършва с монументална кула-фенер и светлината от нея озарява цялото стълбище до партера. Така се постигал зашеметяващ визуален ефект. Но заедно с това стълбището имало и чисто практическо предназначение, защото позволявало на краля, например, да приема фаворитките си без те да бъдат забелязани от останалите придворни.

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Мащабите на една кралска лудост

Цифрите звучат изумително дори за днешните стандарти:

440 стаи в замъка;

365 камини - по една за всеки ден от годината!;

84 стълби;

гигантски покрив, украсен с десетки комини и кулички с орнаменти, които наподобяват силует на цял град.

Голямото неудобство било, че замъкът бил изключително студен през зимата, буквално вледеняващ, което го правело още по-мистичен.

Кралските спектакли

През XVII век Кралят Слънце Луи XIV преоткрил Шамбор и започнал да го използва за театрални и музикални представления. Именно тук през 1670 г. великият френски драматург Молиер представил за първи път в една от огромните зали своята пиеса-балет "Буржоата благородник", създадена по поръчка на двора.

Саламандрите

Из целия замък — по стените, таваните, камините и мебелите — са изваяни стотици изображения на саламандър. Защо саламандър? Защото през Ренесанса се е вярвало, че той живее в огъня и може да го гаси или поддържа по свое желание, а това съответствало на девиза на Франсоа I "Храня [добрия огън] и гася [лошия]" (Nutrisco et extinguo) или с други думи силата му да закриля верните си поддръжници и да унищожава враговете си.

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Тайният бункер

Векове по-късно Шамбор изиграл ключова роля в спасяването на световното културно наследство. Малко преди началото на Втората световна война, когато германските войски настъпвали към Париж, френските власти евакуирали Лувъра. Замъкът Шамбор бил избран за основен секретен склад, където били преместени хиляди безценни произведения на изкуството.

Най-известната картина на света — "Мона Лиза" на същия този Леонардо да Винчи — била пренесена в абсолютна тайна и пазена зад стените на Шамбор заедно с творби като "Венера Милоска", преди да бъдат скрити още по-дълбоко в провинцията.

Снимки: Wikipedia