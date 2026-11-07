36 посечени над един фонтан: Тайната на двореца на маврите в Андалусия

Мрачни легенди, скрити подземия и владетели със зловещи тайни — дворците и замъците са много повече от красива архитектура. В тази рубрика Actualno.com разкрива мистериите, които крале, императори и лордове са искали да запазят в тайна завинаги.

Алхамбра е последната цитадела на ислямска Андалусия. Тук е издигнат дворецът на мавританските емири, владеели Южна Испания два века и половина. Внушителен и приказно красив, в него се разиграва една страшна драма, за която се пазят предания и до днес.

В XIII-XV век Насридите, последната арабска мюсюлманска династия на Пиренейския полуостров, управлява Емирство Гранада в Андалусия. По тяхна заповед са построени три свързани помежду си двореца на хълма Сабика, извисяващ се над Гранада. На първите два, макар да са импозантни и изкусно направени, няма да се спираме тук. В единия от тях емирът е вършел държавните си дела и е съдел поданиците си, а във втория е посрещал на трона си посланици и важни гости от чужбина. Но третият - Дворецът на лъвовете - е бил замислен да бъде златно преддверие към рая, съвсем буквално. Тук са били личните покои на емира и харема му. Пищно украсен, с лабиринти от вътрешни дворове, украсени с арабески и стихове по стените, и с фонтан, поддържан от 12 мраморни лъва, дворецът е оставял неописуемо впечатление. А таваните му, съставени от хиляди издълбани елементи, които пречупват светлината и създават илюзия за небесен купол, са просто смайващи. Но в този дворец има едно място, където могат да се видят следи от екзекутираните благородници заради една страшна тайна.

Снимки: принтскрийн/YouTube/Max Reconstruye La Historia

Кървавото предание за Залата на Абенсерахите

При управлението на последния емир на Гранада — Мохамед XII Абу Абдалах (или Боабдил, както са произнасяли името му испанците) в града са живеели два влиятелни благороднически рода — Абенсерахи и Зетри, враждата между които била опустошителна. Зетрите организирали коварен заговор като обвинили рицаря Хамет от рода Абенсерахи в тайна любовна връзка с любимата наложница на емира.

Разярен от предателството и ослепен от ревност, Боабдил поканил 36 от най-видните мъже от рода Абенсерахи на пир в двореца. По негова заповед те били въведени един по един в една от залите, след това вратите били залостени и по заповед на емира рицарите били обезглавени над мраморния фонтан в центъра на залата. Кръвта им се смесила с водата от фонтана.

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Столетия наред се смята, че червеникавите петна по мраморната купа на фонтана са неизличимата следа, напомняща за предателството и гибелта на посечените благородници. И че в някои нощи може да бъде дочут приглушен и неясен шепот и слабо звънтене. Вярва се, че тези звуци издават духовете на убитите Абенсерахи, които се връщат на мястото на екзекуцията си, за да призоват небесното отмъщение върху своите мъчители.

Съвременните анализи обаче показват, че характерните ръждиви оттенъци по мрамора се дължат на оксидацията на желязото и минералните отлагания във водата, циркулирала тук през вековете. Въпреки това легендата, както и много други, вероятно пази ехо от реални събития.

Снимка: принтскрийн/YouTube/Max Reconstruye La Historia

Снимка: Envato

Падането на Гранада и сълзите на емира

Самият емир Боабдил приключил печално пътя си като владетел. На 2 януари 1492 г. той бил принуден да предаде ключовете на Алхамбра на испанските крале Фернандо Арагонски и Изабела Кастилска. При напускането си Боабдил се обърнал назад, за да погледне за последен път любимия си дворец и в очите му проблеснали сълзи. Тогава неговата майка, султана Аиша, го срязала с думите: "Плачи като жена за това, че не съумя да ни защитиш като мъж!"

Днес това място на хълма е познато като "Въздишката на Мавъра" (El Suspiro del Moro).

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Снимки: Envato

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI