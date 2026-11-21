Руски товарен кораб, пътуващ за Калининград, се е запалил в централната част на Финския залив след атака с дрон, съобщи в официалния си канал в Телеграм Александър Дрозденко, губернатор на Ленинградска област. "В неутралните води на Финския залив, на три морски мили от руската граница, товарен кораб, пътуващ за Калининград, беше атакуван с два безпилотни летателни апарата. Екипажът в момента се евакуира. Последиците се установяват", каза той. Преди това регионалният ръководител се оплака от масирана атака с дронове, от които, според него, до 80 са били свалени над региона през нощта -Още: "Путин да разбере - Кримският мост няма да остане": Зеленски на фона на нова голяма атака в Ленинградска област (ВИДЕО)

„Повреденият плавателен съд се носи по течението в източния Фински залив, от международни води към финландски териториални води. Ситуацията не представлява опасност за други плавателни съдове“, съобщиха финландските власти. Отбелязва се, че Финландия се готви за евентуална спасителна операция.

Според данни от естонската полиция, горящият плавателен съд е „Спарта II“, товарен кораб, собственост на държавната компания „Оборонлогистика“, единственият официален превозвач на руското Министерство на отбраната. Корабът е санкциониран от САЩ и Украйна за превоз на военни товари. В началото на пълномащабната война този кораб, официално считан за граждански, е бил използван за транспортиране на оръжия и военна техника от Сирия до Русия през турските проливи, които са затворени за военни кораби.

Удари срещу руски кораби в Балтийско море

Както съобщи УНИАН, през юни украински дронове удариха руската корвета проект 20380 "Бойкий" на Балтийския флот, която беше на планов ремонт в сухия док на Кронщатската морска корабостроителница. Ударът с далекобойния дрон FP-1 причини критични щети: конструкцията на кулата и мачтата, в която се помещаваха ключови електронни системи, възникна пожар във вътрешността, а също така е възможно да бъдат повредени машинното отделение и пусковите установки. Корабът е фактически деактивиран като бойна единица.

Още: Шведски "Грипен" имал разрешение да свали руска ракета над Полша, но не е стрелял

През ноември, по време на атака срещу пристанището Уст-Луга, няколко дрона удариха малкия ракетен кораб „Наро-Фоминск“ близо до остров Гогланд във Финския залив. Заместник-командирът на дивизията на естонските отбранителни сили, полковник Арон Калмус, потвърди множество попадения: корабът е повреден, а сред екипажа има жертви. Първоначално корабът се е придвижил на собствен ход към Санкт Петербург, но след това е спрял и не е могъл да продължи; по-късно ескортен кораб е пристигнал.

Още: Операция "Мечи капан": Украйна действа като във визия на Фон дер Лайен – искаш мир, готви се за война (ОБЗОР - ВИДЕО)