НАТО ще защитава всеки сантиметър от територията на Полша. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте във Варшава, ден след като полските власти съобщиха, че Русия е нарушила въздушното пространство на страната с три обекта, за които се предполага, че са две ракети и дрон, предаде Ройтерс. „Мога да гарантирам, че НАТО ще защитава всеки сантиметър от полската територия“, заяви Рюте, цитиран от Полската информационна агенция (PAP) в събота.

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По думите му командващият силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич ще предприеме всички необходими действия за установяване на евентуални заплахи за отбранителните и възпиращите способности на Алианса. При необходимост ще бъдат направени и съответните корекции.

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По време на войната на Русия срещу Украйна дронове многократно са навлизали във въздушното пространство на държави от източния фланг на НАТО. Подобни инциденти засилват напрежението между Москва и Алианса и пораждат опасения от разширяване на конфликта.

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Последното нарушение е регистрирано в петък, когато Полша е била домакин на военни учения с участието на т.нар. „Коалиция на желаещите“, обединяваща съюзници на Украйна. Полски представители определиха съвпадението между навлизането на обектите и провеждането на ученията като неслучайно.

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Междувременно в понеделник, 23 ноември, в Брюксел ще се проведе заседание на Северноатлантическия съвет на НАТО, на което ще бъде обсъдено нарушаването на полското въздушно пространство от руски ракети, съобщава още PAP.

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