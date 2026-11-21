Срещата между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин бе представяна като "съдбоносна" и "историческа", но не бе нито едното от двете. Нямаше "Ялта 2.0". Вместо това наблюдавахме двудневна сесия на публично унижение на Путин чрез фини протоколни маневри. Това каза украинският политически анализатор Тарас Загородни пред изданието "Главред". Тъй като в Actualno.com вече писахме подробно на какви унижения бе подложен Путин, няма да изброяваме отново, може да си припомните: Пълно унижение за Путин в Китай: На отделна маса с дамите.

Но друго, което още каза експертът в интервюто, е добре да бъде отбелязано.

😂 What happened behind the scenes at the Trump, Xi and Putin summit Source: yurii_yeltsov / Instagram — NEXTA (@nexta_tv) November 21, 2026

За да бъде допуснат на тази среща, Путин е платил скъпо

По същество това беше една от междинните срещи между Тръмп и Си, на която беше поканен и Путин, но не като главно действащо лице, казва Загородни. И поканата е имала определена цена за Путин - не е ясно колко му е струвало да стигне до тази маса, на която го видяхме, но със сигурност Русия е направила огромни отстъпки на Китай. В края на краищата, участието на Путин в преговорите с Тръмп и Си му позволи да демонстрира, че Русия все още е член на клуба на суперсилите и е равностойна на Китай и САЩ, а за това Москва е платила скъпо.

Само че Си Дзинпин използва случая, за да покаже пред Тръмп, че путинска Русия е част от китайския проект, "кученце, което изпълнява китайските команди", казва Загородни в интервюто. И Пекин показа това съвсем фино чрез китайските церемонии.

"Във всеки случай това беше междинна среща на Тръмп и Си и те ще имат още много подобни срещи. Мисля си, че непублично те са обсъждали въпроса за пазарите, изкуствения интелект и други неща.

А онова, което се опитваше да мънка Путин, няма значение. Той много искаше да повдигне на тази среща въпроса за Украйна, но китайците нямат намерение да го обсъждат, защото не искат да стават за резил. Още повече че фонът на тази среща беше убедителен: Украйна показа класа, унищожавайки част от Кримския мост. В Пекин прекрасно разбират, че Украйна ще продължи да се бори и че неведнъж още ще демонстрира, че Русия изобщо не е никаква свръхдържава, щом не може да гарантира собствената си сигурност.

Footage of the Kerch Bridge connecting Russia to occupied Crimea shows damage and scorch marks on the railway section and its arch structure. #Ukraine https://t.co/hbHIJNlsha — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 21, 2026

С една дума, в по-голяма степен това беше среща на върха на Тръмп и Си, а останалото беше за фон", смята политическият наблюдател.

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Накратко, по думите му, за Путин тази среща бе възможност за пиар, но по същество той не успя да постигне нищо значимо.

Епизодът с ядреното куфарче

Загородни коментира и кадрите с ядреното куфарче, които специално заснеха и разпространиха руските репортери. Според него именно тази демонстрация показа слабостта на Путин. "Тръмп и Си също имат подобни "куфарчета", но няма нужда да ги носят навсякъде със себе си или да ги излагат на показ, както прави Путин – всички и така са наясно, че те са силни. (...) Путин обаче няма с какво да се хвали и какво друго да покаже освен съветското наследство – той няма никакви други елементи на сила и никакви други успехи."

Всъщност, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира ситуацията - той заяви, че сигурно някой "неопитен" журналист превърнал това в новина, защото ядреното куфарче винаги придружавало Путин в посещенията му зад граница. Въпросният "неопитен" журналист обаче е Евгений Попов - съпруг на Олга Скабеева, и двамата видни пропагандисти на режима на Путин. Попов работи в сферата на руските държавни медии от 2000 година насам:

Putin brought the nuclear briefcase to the APEC summit in China In a video, Kremlin propagandist Yevgeny Popov asked a military aide carrying a black case in the president’s entourage. When asked directly if it was the “nuclear briefcase,” the officer confirmed it was. Officially, the portable terminal is called “Cheget” and is part of the automated “Kazbek” system that controls Russia’s strategic nuclear forces. Under standard security protocol, the operator with the Cheget stays close to the head of state on all trips, both in Russia and abroad. The device is used for emergency communication with the military command and for transmitting nuclear launch codes. — Visegrád 24 (@visegrad24) November 18, 2026

Още един интересен момент

Загородни отбелязва отделно и кратката декларация за мир, която бе приета на тази тристранна среща. Както стана известно, тя съдържа клауза, която гласи: "Държавните глави потвърдиха, че ядрена война не може да бъде спечелена и никога не трябва да се води". Точно това според експерта е особено любопитен момент.

"Това е интересно. Вярвам, че САЩ и Китай по този начин оказват натиск върху Путин, за да не помага той на Иран. Позициите на Пекин и Вашингтон относно ядрената програма на Иран са съвместими: и двете страни са против това Иран да притежава ядрени оръжия."

"Китайците не искат да се месят в Украйна, за да не им кажат вежливо да се разкарат"

Според експерта, тристранната среща на практика няма да има никакви последствия за Украйна. При това, според него, Пекин е разбрал предупреждението на Киев - украинците тези дни нанесоха удар и по предприятие в Руската федерация, което частично е китайска собственост.

"Китайците просто решиха да не се намесват в украинския въпрос, защото разбират, че може вежливо да им бъде казано да се разкарат. За Китай това би било, меко казано, "загуба на лице". Зеленски вече заяви, че всякакви споразумения за Украйна зад гърба й са неприемливи. И в потвърждение на тези думи, Украйна нанесе удари по "СИБУР" (атаката с дрон на 15 ноември срещу нефтохимическия завод "Нижнекамскнефтехим" в Нижнекамск в Татарстан, който е част от руския холдинг "СИБУР" – бел. ред.). А "СИБУР" вече е частично собственост на китайците."

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Интернет не спира с меметата

Извън интервюто на Тарас Загородни, бихме добавили и няколко щрихи от начина, по който потребители в социалните мрежи видяха и коментираха срещата в Шънджън. Реакциите бяха многобройни, а меметата казваха достатъчно:



"При подялбата на света в Шънджън, Путин получи Московска област, Сибир отиде при Китай, а останалата част от територията на Русия ще бъде продадена на търг за плащане на репарации."

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