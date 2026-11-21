Президентът на ФИФА Джани Инфантино получи единодушна подкрепа от КОНМЕБОЛ за преизбирането му начело на световния футбол, съобщи южноамериканският блок, състоящ се от десет държави. Както е известно, Инфантино беше подложен на критики заради провалилия се план да се допуснат частни инвестиции в Световното първенство, но той продължава да се радва на подкрепата на Африка и Азия в усилията си да спечели изборите през март следващата година. Всяка страна има по един глас, като общо членовете са 211, а победителят ще трябва да си осигури поне 106 гласа на гласуването, насрочено за 18 март в Рабат.

Инфантино получи подкрепа от Южна Африка

КОНМЕБОЛ има 10 членове, Африка - 54, а Азия - 46, което означава, че към момента Инфантино има осигурени 110 гласа. Представители на южноамериканската асоциация заявиха, че оценяват лидерството на настоящия президент на ФИФА и положителните промени във футбола, които той е осъществил откакто встъпи в длъжност през 2016 година. След като беше единственият кандидат през 2019 и 2023 г., Инфантино се изправя срещу двама обявили кандидатурата си съперници: французинът Филип Диало, подкрепян от УЕФА, и японецът Козо Ташима.

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Ташима, който е член на Съвета на ФИФА, подчерта намерението си да възстанови доверието в ръководния орган и да превърне прозрачността и честността в отличителни черти на кампанията си. Той заяви, че е решил да се кандидатира, след като е бил възмутен от шокиращото решение на ФИФА да отмени забраната за американския играч Фоларин Балогун на Мондиал 2026. Кандидатурата на Диало пък бе обявена преди дни. Председателят на Френската федерация по футбол получи пълна подкрепа от УЕФА, но тя може да се окаже недостатъчна.

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