Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 21 ноември 2026 г.

СЪКРАЩЕНИЯ ЗА МИЛИАРДИ И ДАНЪЦИ ВЪРХУ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ КОМПАНИИ: АНТОНИО КОЩА С КОМПРОМИСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БЮДЖЕТА НА ЕС

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща предложи съкращения на стойност 204 млрд. евро в бъдещия дългосрочен бюджет на Европейския съюз за периода 2028–2034 г., както и въвеждане на нов данък върху големите компании от дигиталния сектор. Целта е да бъде постигнат компромис между 27-те държави членки до края на годината, предаде Франс прес. На пресконференция днес Коща представи преработен проектобюджет, чийто размер е намален с 204 млрд. евро спрямо първоначалното предложение на Европейската комисия за общо 2 трилиона евро.

ШВЕДСКИ "ГРИПЕН" ИМАЛ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СВАЛИ РУСКА РАКЕТА НАД ПОЛША, НО НЕ Е СТРЕЛЯЛ

НАТО е дал разрешение на шведски изтребител "Грипен" да свали руска ракета над Полша, но той така и не открил огън, за да свали руската крилата ракета Х-101, навлязла във въздушното пространство на страната. Причината са "изключително сложни метеорологични условия". Това стана ясно от изявление на генерал Иренеуш Новак, командващ Оперативното командване на въоръжените сили на Полша, който разкри нови подробности за инцидент от ранните часове на 20 ноември.

ОПЕРАЦИЯ "МЕЧИ КАПАН": УКРАЙНА ДЕЙСТВА КАТО ВЪВ ВИЗИЯ НА ФОН ДЕР ЛАЙЕН – ИСКАШ МИР, ГОТВИ СЕ ЗА ВОЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Правим мащабни инвестиции за превъоръжаване на Европа, което е необходимо, защото ако искаш да опазиш мира, трябва да си готов за война". Това заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лаейн на съвместна пресконференция с британския премиер Анди Бърнам и председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

ТРЪМП: ПУТИН Е В ТРУДНА СИТУАЦИЯ, ЗАЩОТО Е ВЪВ ВОЙНА, КОЯТО ТРЯБВАШЕ ДА СВЪРШИ ЗА ДЕН (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че Русия е готова да прекрати войната срещу Украйна по дипломатически път, но личната вражда между Владимир Путин и Володимир Зеленски пречи на това. Американският лидер направи това изявление по време на пресконференция, на която присъстваха още държавният секретар Марко Рубио и вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

НОВОТО МНОЗИНСТВО В САЩ СРЕЩУ МЪСК: СПИРАТ МИЛИАРДИТЕ ЗА SPACEX ЗАРАДИ УКРАЙНА?

Конгресмен от САЩ заплашва да спре финансирането за SpaceX заради ограничения в системата Starshield, засягащи Украйна. Бъдещият председател на Комисията по разузнаване към Камарата на представителите Джим Хаймс изисква отговори от Илон Мъск и представители на американското разузнаване относно това кой е разпоредил налагането на ограничения върху сателитната система Starshield, използвана от украинските военни, съобщи CNN.

ПУТИН СЕ ПРЕВЪРНА В "ПОСЛУШНОТО КУЧЕНЦЕ" НА СИ ДЗИНПИН: РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ШЪНДЖЪН

Срещата между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин бе представяна като "съдбоносна" и "историческа", но не бе нито едното от двете. Нямаше "Ялта 2.0". Вместо това наблюдавахме двудневна сесия на публично унижение на Путин чрез фини протоколни маневри. Това каза украинският политически анализатор Тарас Загородни пред изданието "Главред". Тъй като в Actualno.com вече писахме подробно на какви унижения бе подложен Путин, няма да изброяваме отново, може да си припомните: Пълно унижение за Путин в Китай: На отделна маса с дамите.

ОТ КУЛТУРНИЯ КЛУБ В БИТОЛЯ ДО ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ АВТОМОБИЛИ В СКОПИЕ: КОЛКО СТРУВА ДА ОПОЖАРИШ БЪЛГАРЩИНАТА В СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ? (ВИДЕО)

Около 3400 евро и мярка „подписка“. Толкова ще струва на Игор Стояновски опожаряването на българщината в Република Северна Македония. За това, че подпали две от дипломатическите коли на посолството на България в Скопие - македонският съд постанови 8 месеца затвор, но от тях са приспаднати 5 месеца на предварителния арест.

ДА ДАДЕШ ШАНС ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ НА ВСЯКО ДЕТЕ: МИСИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ В СЕЛО БОЖУРИЦА (ВИДЕО)

Има училища, в които най-важните уроци не са написани в страниците на учебниците. Училища, в които математиката, литературата, географията и историята идват след човечността, отдадеността и вярата, че нито едно дете не бива да бъде оставено назад.