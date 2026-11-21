Висока активност и дълги опашки - така изглеждаше изборния ден на следователите. И двамата кандидати - Бойко Атанасов и Петко Петков заложиха на диалога. "Диалогът е нещо задължително, не необходимо. Като говорим за принципа за разделение на властите - това не значи липса на диалог между властите. Напротив, адмирирам да има такъв диалог и да не забравяме, че след такъв диалог решенията се вземат в сградата на Висш Съдебен Съвет", заяви Петко Петков, кандидат за ВСС.

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"Предстои да разберем качеството на избраните членове на висшия съдебен съвет, а това ще се разбере по резултатите от тяхната работа. Очаквам да не закъснеят резултатите, защото има много да се наваксва", каза кандидатът Бойко Атанасов.

Едни от най-важните задачи сега са изборите на титуляри във върховния административен съд, в прокуратурата и следствието - структури, които дълго се ръководят от изпълняващи функциите.

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На въпроса дали ще се кандидатира за директор на националното следствие и.ф. директор на Националното следствие Мариан Маринов заяви: "Може би ще се кандидатирам. Защото виждам, че тази високо отговорна длъжност е интересна от професионална гледна точка". "И не бих казал, че изборът на главния прокурор, в който всички сякаш са се фокусирали, е най-важното нещо. напротив, всеки един магистрат е важен. И не бих искал да преекспонираме значимостта на един главен прокурор", заяви Борислав Сарафов и добави: С изключително задоволство приемам, че вече имаме избран Висш съдебен съвет. Това 4-годишно безвремие, този съвет с орязани правомощия не можеше да продължи, това е някаква агония за цялата система".

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Някои отбелязаха и необходимостта на законодателни промени. "Най-вече следствието от това страда - вземат се щатове, за да се дават на прокуратурите и така да се обезпечават те, а ние да вървим отново към обезличаване", заяви Мария Павлова, бивш служебен министър на правосъдието. Според статистиката, до обяд своя глас бяха дали повече от половината следователи.