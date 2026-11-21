Американка се включи в маратон, докато е бременна в осмия месец. 38-годишната Диърдри Кийн завърши маратона в Ню Йорк Сити за 4 часа, 6 минути и 55 секунди и то докато е в 34-а гестационна седмица. За сравнение, средното време за завършване на трасето е около 4 часа и 37 минути.
🇺🇸 🤯 Seven marathons while pregnant — Deirdre Keane, a 38-year-old New York resident, completed the New York Marathon in just over four hours while 34 weeks pregnant. https://t.co/sDafrst3Gy— Sakib Ali (@iamsakibali1) November 20, 2026
Маршрутът минаваше близо до болницата, където Кийн планира да роди. Тя дори се пошегува, че може да направи леко отклонение от трасета, ако се наложи. Това беше нейният седми маратон за годината.
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.