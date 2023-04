Чарли Шийн се събира отново с Чък Лори за нов сериал

12 години след огромния скандал между Чарли Шийн и Чък Лори в сериала "Двама мъже и половина", двамата се връщат в бизнеса заедно. Звездните актьор и продуцент се събират отново в комедийния сериал "How To Be a Bookie", предаде Deadline.

Новината ще превърне "How To Be a Bookie" моментално в един от най-очакваните нови сериали на годината. Шийн ще получи постоянна роля в еднокамерната комедия с главен герой Себастиан Манискалко. Участието е част от телевизионното завръщане на Чарли Шийн, който също така е ангажиран с участието си в драматичния проект "Ramble On" на Дъг Елин, предава БГНЕС.