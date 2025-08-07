В Германия ще става все по-трудно да се намери личен лекар: Причините

Германското правителство на канцлера Фридрих Мерц разчита на това, че общопрактикуващите лекари, наричани в Германия "семейни лекари", в бъдеще ще помогнат да снижи напрежението в системата на здравеопазването. Само че този план едва ли ще проработи, като се знае, че всеки четвърти специалист в тази сфера има намерение да се откаже от своята частна практика в близките 5 години, пише "Дойче веле".

Недостиг на общопрактикуващи лекари към 2030 г.

Този факт води до извода, че в съвсем скоро време Германия ще е изправена пред сериозен недостиг на лекари, способни да оказват първична медицинска помощ. Знае се е и друго – че онези, които продължават да работят като лични лекари, имат намерение да съкратят своето седмично работно време средно с 2,5 часа до към 2030 година.

Данните са от представително допитване, проведено от социолозите на Института Infas по поръчка на Фондация „Бертелсман“ и университета в Марбург. В допитването са участвали около 3700 германски лекари, практикуващи като джипита.

Каква е ситуацията в здравеопазването на Германия сега?

В настоящия момент в Германия има над 5000 незаети места за общопрактикуващи лекари. През 2024 година в страната е имало общо 55 500 подобни широкопрофилни медицински специалисти. Според експертите на фондация „Бертелсман“ има различни алтернативни решения за изход от кризата. “Важен фактор е например с колко време разполага личният лекар за прегледа на всеки отделен пациент“, казва Уве Швенк, директор на отдела по здравеопазване във фондация „Бертелсман“.

Фондацията се вижда в ролята на „работилница за реформи“ и предлага решения за бъдещето. Според експертите един от методите за снижаване на натоварването в лекарските кабинети е дигитализацията на някои процеси – например обмена на данни от изследвания и диагнози между различните специалисти. Възможно е също някои от дейностите на лекарите да бъдат прехвърлени на специално обучен за целта помощен персонал или на медицински сестри.

По-малко бюрокрация, по-гъвкаво работно време

Болшинството от анкетираните медици заявяват, че при определени обстоятелства все пак биха били склонни да се откажат от намерението си за закриване на кабинети и да останат в лекарската професия. Като задължително условие за това повечето от тях посочват намаляването на бюрокрацията, възможността за по-кратка работна седмица и по-гъвкави графици за работното време.

Източник: "Дойче веле"