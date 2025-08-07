БФС пусна единичните билети за мача с Испания, цените са умопомрачителни

Ръководството на Българския футболен съюз пусна в свободна продажба единичните билети за предстоящия мач с Испания. Както е известно, националният ни тим ще се изправи срещу действащия европейски шампион в квалификация за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, което ще се проведе през лятото на 2026 година. Двубоят между „лъвовете“ и „Ла Фурия“ е насрочен за 4 септември като ще се състои на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

Всеки има право да купи максимум 8 билета

От БФС съобщиха на официалната си страница, че всеки желаещ да си купи билет може да се сдобие с до 8 единични пропуска. Самите те пък ще бъдат пратени на притежателя им 48 часа преди началото на мача на предварително посочен имейл. В края на юни от футболния съюз пуснаха в продажба и пакетни билети, които са за трите домакинства на България – срещу Испания, Турция и Грузия. Те обаче вече са разпродадени.

Цените са между 60 и 300 лева

Цените на единичните билети за мача с Испания пък са умопомрачителни за стандартите на българския футбол и с оглед на състоянието, в което се намира националният ни отбор. Те варират между 60 и 300 лева. ВИП ложата на Националния стадион „Васил Левски“ е оценена на 300 лева, докато билет за Сектор А е на цена от 150 лв. Пропуските за Сектор В се продават срещу 100 лева, а тези за Б и Г са между 60 и 90 лева – в зависимост от мястото на трибуната.

