Войната в Украйна:

БФС пусна единичните билети за мача с Испания, цените са умопомрачителни

07 август 2025, 13:37 часа 511 прочитания 0 коментара
БФС пусна единичните билети за мача с Испания, цените са умопомрачителни

Ръководството на Българския футболен съюз пусна в свободна продажба единичните билети за предстоящия мач с Испания. Както е известно, националният ни тим ще се изправи срещу действащия европейски шампион в квалификация за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, което ще се проведе през лятото на 2026 година. Двубоят между „лъвовете“ и „Ла Фурия“ е насрочен за 4 септември като ще се състои на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

Всеки има право да купи максимум 8 билета 

От БФС съобщиха на официалната си страница, че всеки желаещ да си купи билет може да се сдобие с до 8 единични пропуска. Самите те пък ще бъдат пратени на притежателя им 48 часа преди началото на мача на предварително посочен имейл. В края на юни от футболния съюз пуснаха в продажба и пакетни билети, които са за трите домакинства на България – срещу Испания, Турция и Грузия. Те обаче вече са разпродадени.

Национален отбор по футбол на Испания Ламин Ямал Нико Уилямс

Цените са между 60 и 300 лева 

Цените на единичните билети за мача с Испания пък са умопомрачителни за стандартите на българския футбол и с оглед на състоянието, в което се намира националният ни отбор. Те варират между 60 и 300 лева. ВИП ложата на Националния стадион „Васил Левски“ е оценена на 300 лева, докато билет за Сектор А е на цена от 150 лв. Пропуските за Сектор В се продават срещу 100 лева, а тези за Б и Г са между 60 и 90 лева – в зависимост от мястото на трибуната.

ОЩЕ: "Националният ни отбор по футбол никой не го брои за жив"

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Национален отбор по футбол БФС Испания отбор Квалификации за Мондиал 2026
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес