Честит ден на българското кино! Познавате ли сюжета на първия български филм?

Днес, 13 януари, датата на първата публична прожекция на филма на легендарния пионер в киното Васил Гендов "Българан е галант", българската филмова общност чества своя професионален празник и Ден на българското кино. В немия черно-бял филм, разказващ за любовните неволи на бонвивана Българан, Васил Гендов е също сценарист и изпълнител на главната роля. Партнира му Мара Липина. Операторът Гаетано заснема филма за 6 дни пред къщата на предприемача Димитър Съселов на ул. "Славянска" №9 в София. Пред тази къща за първи път се поставя снимачен филмов апарат за български игрален филм. Апаратът е система "Пате", купен на старо от Будапеща.

Сюжетът на филма се върти около любовните неволи на бонвивана Българан. Докато той се разхожда по софийските улици, среща красива млада дама и започва да я ухажва. Опитва се да я впечатли, като ѝ купува цветя. Тя решава да даде добър урок на натрапника и му предлага да я придружи из пазара. Прави покупки и уж, че си е забравила парите - моли Българан да ѝ даде назаем.

Дамата води ухажора си в ресторант и за негова сметка поръчва напитки и закуски. След гощавката натоварва кавалера с пакетите и го повежда към дома си. По пътя среща своя съпруг и му предлага да хванат файтон, като освободят "носача". Двамата потеглят пред смаяния Българан, а за благодарност той получава само една монета.

Самият филм не е съхранен на лента до наши дни. Смята се, че е загубен през 40-те години на ХХ век при бомбардировките над София по време на Втората Световна война и са останали едва 1-2 кадъра от него, пише БГНЕС.

