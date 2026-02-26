Известен корейски режисьор оглавява журито на фестивала в Кан за първи път

Режисьорът на филмите "Олдбой" и "No Other Choice" Пак Чхан Ук ще оглави журито на 79-ия филмов фестивал в Кан, съобщиха организаторите на събитието, цитирани от Асошиейтед прес.

Пак Чхан Ук ще бъде първият кореец, начело на журито, което ще раздаде престижните отличия "Златна палма". Присъствието му на фестивала е редовно, след като лентата му "Олдбой" спечели в Кан през 2004 г. Гран при, която е втората по значимост награда. Той завоюва наградата на журито през 2009 г. за Thirst и отличието за най-добър режисьор през 2022 г. за Decision to Leave.

Park Chan-wook will serve as jury president at the 2026 Cannes Film Festival.



• Park will become the first South Korean president in the festival's 79-year history. Wong Kar-wai is the only other Asian filmmaker to have headed the jury.



• He'll succeed French actor Juliette… pic.twitter.com/WWInAFitLT — Variety (@Variety) February 26, 2026

Още: Прочутият полски актьор Ян Енглерт ще бъде специален гост на 30-ия София Филм Фест

Още: "Битка след битка" триумфира на наградите БАФТА

"Изобретателността и визуалното майсторство на Пак Чхан Ук и склонността му да улавя многобройните импулси на жените и мъжете със странни съдби дадоха на съвременното кино някои наистина паметни моменти", казват в общо изявление президентът на фестивала Ирис Кноблох и директорът му Тиери Фремо. "Радваме се да почетем огромния му талант и, като цяло, киното на една страна, която е дълбоко въвлечена в проблемите на нашето време", допълват те.

Пак Чхан Ук ще оглави журито след Жулиет Бинош през 2025 г., когато филмът "It Was Just an Accident" на иранеца Джафар Панахи спечели "Златна палма". Сънародникът на Чхан Ук - Пон Джун Хо, завоюва голямото отличие в Кан през 2019 г. за лентата си "Паразит".

Още: "Битка след битка" триумфира на наградите БАФТА

Последният филм на Пак Чхан Ук No Other Choice - черна сатира за безработен семеен мъж, който решава да елиминира конкуренцията си за новата работа, бе корейската селекция за наградите „Оскар“, но не бе номиниран. Според Асошиейтед прес това е един от най-добрите филми на 2025 г.

Филмовият фестивал в Кан ще се проведе от 12 до 23 май, пише БТА.