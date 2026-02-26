"Звезда": Дебютният филм на режисьора Камен Стоянов с участието на Иво Димчев (ВИДЕО)

Дебютният филм "Звезда" на режисьора Камен Стоянов излиза по кината от 27 март и поставя зрителя в сърцето на едно от най-противоречивите времена на съвремието – началото на пандемията от COVID-19. Роден от личен творчески импулс и реални събития, проектът се превръща в силна психологическа и морална драма за границите на изкуството, амбицията и саможертвата.

Историята проследява млада художничка, която в момент на глобална несигурност избира радикален артистичен жест – да превърне себе си в жива скулптура и да заживее на показ в галерия. Това, което започва като творчески протест и опит за оцеляване в свят на затворени сцени и отменени изложби, постепенно се превръща в болезнен сблъсък между професионалния устрем и личната отговорност.

Снимка: PR

"Искрата за проекта Звезда Абрамович пламна през март 2020 година. Освен режисьор, аз съм съвременен концептуален художник с 20-годишна практика по света. В началото на Ковид пандемията галеристката с която работя, се свърза с мен, а и с всички автори, с които работи, за да ни мотивира да направим художествени произведения за или инспирирани от тази нова и непозната ситуация. "Звезда" е история за художничка, която предприема радикални стъпки в радикално време. Тя влиза в идеен конфликт с галеристката си и в крайна сметка в дълбок вътрешен конфликт. Художник, който достига до дъното, за да открие своята истина, за когото ценностите са подложени на изпитание, а всичко, което има, е заложено на карта", споделя Камен Стоянов, който е и сценарист на филма.

Снимка: PR

Още: Блестящи отзиви за "Made in EU" в немската преса

Сюжет

След завършването си в Лондон, на художничката Звезда ѝ се налага да се върне в България, за да помага на самотната си майка. Напористата Звезда успява да уреди първата си самостоятелна изложба в реномирана софийска галерия, но планираният триумф на откриването е отложен защото същия ден е обявен локадаун заради COVID-19. Звезда решава да използва ситуацията творчески и се изолира в галерията сред картините си като жива скулптура, която да бъде наблюдавана и от витрините и онлайн в радикално оголване, живеейки на показ, рискувайки не само себе си, но и спокойствието и здравето на майка си. Постига внезапна известност във време на дефицит на културни събития, която обаче е за сметка на човечността и живота на майка ѝ.

Още: Българската комедия "Брънч за начинаещи" триумфира с над 10 000 зрители в първия си уикенд

Темата и основният въпрос, който филмът повдига, е за ценностите в изкуството и за цената, която бихме платили стигнем ги стигнем. Въпросът за конфликта между професионалното и личното - кое би пожертвал човек в търсене на самоосъществяване и на щастие.

Още: Блестящи отзиви за "Made in EU" в немската преса

В "Звезда" участват Елена Замяркова, Ирмена Чичикова, Мариана Крумова, Жана Яковлева, Васил Дуев – Тайг, Иво Димчев, който работи по музиката.

Снимка: PR

Още: Забавен, но раним: Иво Димчев след победата в "Като две капки вода"

Оператор е Росен Даскалов, а продуценти – Петър Мичев и Зорница София

Филмът се финансира от ИА "Национален филмов център".