Правителството на Гюров:

"Звезда": Дебютният филм на режисьора Камен Стоянов с участието на Иво Димчев (ВИДЕО)

26 февруари 2026, 11:18 часа 169 прочитания 0 коментара
"Звезда": Дебютният филм на режисьора Камен Стоянов с участието на Иво Димчев (ВИДЕО)

Дебютният филм "Звезда" на режисьора Камен Стоянов излиза по кината от 27 март и поставя зрителя в сърцето на едно от най-противоречивите времена на съвремието – началото на пандемията от COVID-19. Роден от личен творчески импулс и реални събития, проектът се превръща в силна психологическа и морална драма за границите на изкуството, амбицията и саможертвата.

Историята проследява млада художничка, която в момент на глобална несигурност избира радикален артистичен жест – да превърне себе си в жива скулптура и да заживее на показ в галерия. Това, което започва като творчески протест и опит за оцеляване в свят на затворени сцени и отменени изложби, постепенно се превръща в болезнен сблъсък между професионалния устрем и личната отговорност.

Снимка: PR

"Искрата за проекта Звезда Абрамович пламна през март 2020 година. Освен режисьор, аз съм съвременен концептуален художник с 20-годишна практика по света. В началото на Ковид пандемията галеристката с която работя, се свърза с мен, а и с всички автори, с които работи, за да ни мотивира да направим художествени произведения за или инспирирани от тази нова и непозната ситуация. "Звезда" е история за художничка, която предприема радикални стъпки в радикално време. Тя влиза в идеен конфликт с галеристката си и в крайна сметка в дълбок вътрешен конфликт. Художник, който достига до дъното, за да открие своята истина, за когото ценностите са подложени на изпитание, а всичко, което има, е заложено на карта", споделя Камен Стоянов, който е и сценарист на филма.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: PR

Още: Блестящи отзиви за "Made in EU" в немската преса

Сюжет

След завършването си в Лондон, на художничката Звезда ѝ се налага да се върне в България, за да помага на самотната си майка. Напористата Звезда успява да уреди първата си самостоятелна изложба в реномирана софийска галерия, но планираният триумф на откриването е отложен защото същия ден е обявен локадаун заради COVID-19. Звезда решава да използва ситуацията творчески и се изолира в галерията сред картините си като жива скулптура, която да бъде наблюдавана и от витрините и онлайн в радикално оголване,  живеейки на показ, рискувайки не само себе си, но и спокойствието и здравето на майка си. Постига внезапна известност във време на дефицит на културни събития, която обаче е за сметка на човечността и живота на майка ѝ.

Още: Българската комедия "Брънч за начинаещи" триумфира с над 10 000 зрители в първия си уикенд

Темата и основният въпрос, който филмът повдига, е за ценностите в изкуството и за цената, която бихме платили стигнем ги стигнем. Въпросът за конфликта между професионалното и личното - кое би пожертвал човек в търсене на самоосъществяване и на щастие.

Още: Блестящи отзиви за "Made in EU" в немската преса

В "Звезда" участват Елена Замяркова, Ирмена Чичикова, Мариана Крумова, Жана Яковлева, Васил Дуев – Тайг, Иво Димчев, който работи по музиката. 

Снимка: PR

Още: Забавен, но раним: Иво Димчев след победата в "Като две капки вода"

Оператор е Росен Даскалов, а продуценти – Петър Мичев и Зорница София

Филмът се финансира от ИА "Национален филмов център".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Българско кино кино Иво Димчев филми "Звезда" Камен Стоянов
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес