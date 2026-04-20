Еди Мърфи получи награда за цялостен принос

Еди Мърфи получи наградата за цялостно творчество на Американския филмов институт - признание за кариерата му, свързана с комедийния жанр и киното в продължение на повече от пет десетилетия, предаде "Ройтерс".

Какво сподели Еди Мърфи

Приемайки отличието на церемония в Лос Анджелис, с характерното си чувство за хумор той се пошегува с големината на наградата. "Винаги ли са били толкова големи? Струва ми се, че този е по-малка", каза Мърфи, предизвиквайки смях сред публиката.

Актьорът, който на 3 април навърши 65 години, отбеляза, че е благодарен за отдадената му чест, което се случва, докато все още е достатъчно млад и може да се наслади на приза.

Още: Еди Мърфи посочи филмите, в които е отказал да се снима, но не е трябвало

"Понякога те карат да чакаш, докато наистина остарееш, за да получиш тази награда", пошегува се Мърфи, отбелязвайки, че Мел Брукс и Франсис Форд Копола са отличени, след като навършили 80-годишна възраст, а Лилиан Гиш е получила наградата на 90 г.

С по-сериозен тон Еди Мърфи каза, че би искал публиката да почувства това, което е усетил на сцената. "Почти се разплаках", каза той. "Ще отида зад кулисите и ще си поплача".

Почит към отличения Мърфи отдаде и цялата развлекателна индустрия. Прозвуча изпълнение на песни от музикалния филм "Мечтателки" от Дженифър Хъдсън, която участва в продукцията заедно с Еди Мърфи.

Другите за Еди Мърфи

Слова произнесоха комедиантите Мартин Лорънс, Дейв Чапел и Кенан Томпсън, който подчертаха влиянието на Мърфи върху комедийния жанр и ролята му за поколения чернокожи артисти.

Още: Еди Мърфи и Мартин Лоурънс официално са сватове (ВИДЕО)

"Той не е само вдъхновение", каза Томпсън от сцената. "Той е доказателство, че можеш да започнеш млад, да поемаш големи рискове, да вярваш в себе си и да оставиш следа, която трае десетилетия", добави актьорът от "Веселият бургер".

Повтаряйки признателността на Томпсън към Мърфи като ментор, Давайн Джой Рандолф разказа, че е научила много от него по време на снимките на филма от 2019 г. "Долимайт е моето име".

"Най-големият подарък, който ми направи, беше възможността да се уча, като го наблюдавам", каза тя, която е носителка на "Златен глобус". "Това са уроци, които никое актьорско училище не може да даде“.

Церемонията за връчването на наградата на Американския филмов институт ще бъде бъде излъчена по Netflix на 31 май, което ще бъде дебютът ѝ в платформата.

Еди Мърфи за пръв път става известен с участието си в шоуто Saturday Night Live от 1980 до 1984 г. След това той се превърна в емблематична фигура с ролите си в "Ченгето от Бевърли Хилс", "Завръщане в Америка", "Смахнатият професор". През 2007 г. е номиниран за "Оскар" за най-добър актьор в поддържаща роля за "Мечтателки". Мърфи озвучава анимационните герои Магарето в "Шрек" и Мушу в "Мулан", което го направи познат и за по-младите поколения.

Източник: БТА