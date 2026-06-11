Глен Клоуз и Ридли Скот сред новите носители на почетен "Оскар"

Актрисата Глен Клоуз, режисьорът Ридли Скот и аниматорът Флойд Норман ще получат почетни награди "Оскар", съобщи АП. Решението беше обявено от американската Академия за кинематографично изкуство и наука по повод годишните Награди на настоятелството (Governors Awards).

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Отличените с почетен "Оскар"

Смятана от дълги години за една от най-добрите актриси, които никога не са печелили отличието, осемкратно номинираната Глен Клоуз най-после ще получи почетна награда от Академията.

"През целия си изключителен творчески път Глен Клоуз вдъхва живот на едни от най-сложните образи в киното благодарение на своя несравним емоционален диапазон", се казва в официалното изявление на филмовата академия на САЩ. "Флойд Норман е легендарен аниматор, който преодоляваше бариери и вдъхновяваше поколения творци в своята забележителна кариера. Сър Ридли Скот пък е истински визионер, чието десетилетно наследство остави незаличима следа в световното кино и култура", казват от Американската филмова академия.

Глен Клоуз

Номинациите на 79-годишната Глен Клоуз започват още през далечната 1983 г., когато тя получава първото си признание за филма "Светът според Гарп". Тя е номинирана и за кинохита "Фатално привличане" от 1987 г., както и за филма "Hillbilly Elegy" през 2020 г.

Със своите осем номинации, без нито една победа, тя изравнява антирекорда на Питър О’Тул за най-много актьорски номинации без спечелен "Оскар", отбелязва АП. Глен Клоуз е печелила практически всяко друго голямо отличие в кино- и телевизионната индустрия, включително три награди "Еми", три "Тони", три "Грами" и три "Златен глобус".

Наградите на настоятелството често се присъждат на творци с изключителна кариера, които обаче нямат "Оскар", спечелен след номинация. Том Круз, който беше почетен миналата година, е ярък пример за това.

Ридли Скот

Ридли Скот – 88-годишният режисьор на "Пришълецът", "Блейд Рънър" и "Гладиатор", също никога не е печелил статуетката, въпреки четирите си номинации. През десетилетията неговото епично творчество съчетава успех и престиж, както при малцина други, а сред номинациите му за най-добра режисура се нареждат тези за "Телма и Луиз" и "Блек Хоук", коментира агенцията.

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Флойд Норман

65-годишната кариера на Флойд Норман започва през далечната 1956 г., когато той става първият чернокож аниматор в студиото на "Уолт Дисни". През годините той дава своя принос за класики като "Спящата красавица", "Мери Попинз", "Книга за джунглата" и "Робин Худ". Десетилетия по-късно той работи и по хитове като "Мулан", "Играта на играчките 2" и "Таласъми ООД".

Още отличени

Продуцентите Кристин Вашон и Памела Кофлър ще си поделят почетната награда "Ървинг Талберг“. Отличието се връчва на „креативен продуцент, чието творчество отразява неизменно високо качество на филмовата продукция“, посочват от Академията и допълват, че двете продуцентки „играят централна роля в американското независимо кино, като застават зад смели, амбициозни и оригинални истории“.

Всички лауреати ще бъдат почетени на официална церемония на 15 ноември в балната зала "Рей Долби" в комплекса "Овейшън Холивуд" – същото място, което е домакин и на основната церемония за наградите "Оскар".

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Източник: БТА