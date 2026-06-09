Филм за даскал Атанас Иванов припомня началото на светското образование в Стара Загора (ВИДЕО)

Учители от СУ „Иван Вазов“ създадоха документален разказ за човека, чието дело стои в основата на една 185-годишна училищна история. На 26 май 2026 г. в Средно училище „Иван Вазов“ – Стара Загора беше представен документалният филм „Даскал Атанас Иванов“ – разказ за една от най-значимите фигури в историята на старозагорското образование. Премиерата се състоя в часа на класа и обхвана учениците от 1. до 12. клас, превръщайки прожекцията в общ училищен урок по памет, признателност и приемственост.

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Фасадата на СУ „Иван Вазов“в Стара Загора

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Документалният разказ е създаден по повод 185 години от основаването на Светиниколското училище, чийто пряк наследник е днешното СУ „Иван Вазов“. Юбилеят дава повод училищната общност да се върне към началото – към времето, когато образованието е било кауза, а учителят е имал ролята не само на преподавател, но и на духовен водач.

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Даскал Атанас Иванов е сред личностите, без които историята на Стара Загора като просветен център би била немислима. Роден през 1810 г., той посвещава десетилетия от живота си на учебното дело. Още през 1833 г., едва 23-годишен, открива училище в старозагорския квартал „Акарджа“, а през 1841 г. застава в основата на първото светско взаимно училище в града – Светиниколското училище. В него се обучават ученици не само от Стара Загора, но и от други градове в Южна България, което постепенно превръща училището в значимо възрожденско просветно средище.

„С поглед в бъдещето…” – екипът на филма пред барелефа с образа на даскал Атанас Иванов във фоайето на СУ „Иван Вазов“, от ляво надясно: д-р Николай Атанасов (заместник-директор по учебната дейност), Динко Цвятков (директор на училището), Мария Манушкина (старши учител по български език и литература) и Златко Златев (учител по история).

Затова и мотото на филма – „Учители създават филм за Учителя на поколения старозагорци“ – звучи едновременно като посвещение и като жест на професионална и човешка признателност. Днешните учители от СУ „Иван Вазов“ се обръщат към делото на своя духовен предшественик, за да покажат на учениците, че историята на училището не е само поредица от дати, имена и юбилеи. Тя е памет, която се предава чрез разкази, личности и примери.

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Документалният филм съчетава исторически разказ, училищна памет и съвременен поглед към наследството на даскал Атанас Иванов. В центъра му стои въпросът как една личност може да остави следа, която надживява времето си. Разказът за възрожденския учител насочва вниманието и към смисъла на учителската професия днес – към отговорността да образоваш, да възпитаваш и да предаваш ценности.

Даскал Атанас Иванов с по-малкия си син Васил, 60-те години на 19 век.

Съставът на екипа сам по себе си носи послание – филмът е създаден от хора, свързани с училището – негови учители, ръководители и възпитаници. Идеята тръгва от Мария Манушкина, старши учител по български език и литература в СУ „Иван Вазов“, която е и сценарист и диктор. В реализацията участват Динко Цвятков, директор на училището, д-р Николай Атанасов, заместник-директор по учебната дейност, и Златко Златев, учител по история, който е оператор на филма. Монтажът е дело на Галина Цвяткова, възпитаник на СУ „Иван Вазов“ от Випуск 2023.

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Екипът на училището отправя благодарност към Ваня Донева, заместник-директор на Регионален етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово, към Велина Узунова, дългогодишен учител по история в СУ „Иван Вазов“, към изкуствоведа Елисавета Станчева и към краеведа Снежана Маринова за съдействието, знанията и подкрепата при подготовката на филма.

Премиерата събра ученици, учители, родители и възпитаници на училището. Вазовци от различни випуски споделиха вълнението и гордостта си, че са част от училище с дълга история и силна просветна традиция. Така филмът се превърна не само в разказ за даскал Атанас Иванов, но и в повод за разговор за бъдещето – за това как се пази паметта и как тя може да бъде превърната в сила за следващите поколения.

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Историята на даскал Атанас Иванов напомня, че училището е много повече от място за обучение. То е пространство, в което се създава принадлежност – пространство, в което учители разказват за Учителя, за да може миналото да заговори на днешните ученици, напомня Елисавета Станчева.

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