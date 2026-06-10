Поп звездата Тейлър Суифт изненада с изпълнение на премиерата на "Играта на играчките 5" (ВИДЕО)

Поп звездата Тейлър Суифт направи изненадваща поява в Лос Анджелис на премиерата на анимационния филм "Играта на играчките 5", предаде Ройтерс. Облечена с дълга рокля, Суифт седна на пиано на сцената в театъра "Долби" и изпя "I Knew It, I Knew You" - песента, която написа за новата част на "Играта на играчките". Певицата каза също, че е дългогодишен фен на филмовия франчайз.

"За мен означава много да бъда малка част от тези филми", каза тя. След това Суифт представи друг неочакван гост - Ранди Нюман, композитор на музикалните партитури и много от хитовите песни от поредицата „Играта на играчките". Двамата изпяха дует на "You've Got a Friend in Me", един от хитовете на Нюман от първия филм "Играта на играчките" през 1995 г., припомня Ройтерс.

По-рано Тейлър Суифт позира на червения килим с Том Ханкс и други членове на актьорския състав, озвучаващ продукцията.

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"Играта на играчките 5" ще бъде пуснат по екраните на 19 юни, отбелязва Ройтерс, информира БТА.

Какво ново за Тейлър Суифт?

Припомняме, че още в началото на месец май певицата намекна за участието си в любимата семейна анимация, а по-късно това беше потвърдено с излизането на "I Knew It, I Knew You" и връщането на Суифт към кънтри жанра.

Междувременно музикалната кариера на изпълнителката, която не спира да чупи рекорд след рекорд и да покорява нови върхове, ще бъде проследена в документален филм.

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