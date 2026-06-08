Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

"Да станеш Тейлър Суифт": Документален филм проследява пътя на попзвездата до върха на славата

08 юни 2026, 13:55 часа 598 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Да станеш Тейлър Суифт": Документален филм проследява пътя на попзвездата до върха на славата

Новият документален филм "Да станеш Тейлър Суифт" ("Becoming Taylor Swift") проследява професионалния път на американската певица от кънтри изпълнителка до най-успешната попзвезда на съвременността, пише ДПА. Двусерийната продукция на британския телевизионен канал Channel 4 е достъпна от днес в стрийминг платформата на ZDF, а първата част ще бъде излъчена и по телевизията на 12 юни.

Снимка: Getty Images

От кънтри изпълнител във влиятелна фигура в съвременната попмузика

Режисьорът Гай Кинг започва разказа с първите стъпки на Суифт в кънтри музиката в Нашвил. Чрез архивни кадри, аудиозаписи и откъси от нейни песни филмът проследява как певицата още като дете започва да пише музика и с упоритост, талант и подкрепата на семейството си успява да си осигури звукозаписен договор.

Документалната поредица разглежда развитието на музикалния ѝ стил от албум на албум, както и трансформацията ѝ от кънтри изпълнител в една от най-влиятелните фигури в съвременната попмузика. Според интервюираните експерти успехът ѝ се дължи и на способността ѝ да говори директно на младата женска аудитория чрез песни, посветени на лични емоции и преживявания.

Още: С внушително състояние: Тейлър Суифт е най-богатият изпълнител в историята

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Сред събеседниците във филма са бившият мениджър на певицата Рик Баркър и журналистката Ванеса Григориадис, която интервюира Суифт през 2009 г. В продукцията участват и дългогодишни почитатели на звездата, които разказват как са израснали с нейната музика.

Снимка: Getty Images

Първата част завършва със скандала от 2016 г. между Суифт, рапъра Кание Уест и тогавашната му съпруга Ким Кардашиян, последван от оттеглянето на певицата от публичното пространство. След едногодишна пауза тя се завръща през 2017 г. с албума "Reputation".

Втората част разглежда усилията на Суифт да изгради обществена и политическа позиция, както и битката ѝ за контрол относно правата върху първите шест албума в кариерата си.

Още: Успехите ѝ не спират: Тейлър Суифт стана най-слушаният изпълнител на всички времена

Снимка: Getty Images

Според ДПА, слабост на документалния филм е липсата на ново интервю със самата певица. Вместо това, разказът се основава предимно на архивни материали и коментари на близки до нея хора, като част от използваните кадри вече са познати от документалния филм "Мис Американа" на Нетфликс, пише БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Документален филм звезди Тейлър Суифт знаменитости Да станеш Тейлър Суифт
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес