Зрелищни сцени, но лишен от оригиналност: Емили Блънт спасява новия филм на Спилбърг (ВИДЕО)

Новият научнофантастичен филм на режисьора Стивън Спилбърг "Денят на истината" предизвика противоречиви реакции сред критиците, като почти всички са единодушни в едно – силното изпълнение на Емили Блънт, съобщава "The Standard". Филмът разказва историята на метеороложка, изиграна от Блънт, която по време на живо телевизионно предаване става свидетел на мистериозна извънземна среща. В сюжета участват още Колин Фърт, Колман Доминго и Джош О’Конър, който играе технологичен специалист, опитващ се да разкрие класифицирани правителствени документи за извънземен живот.

Спорът на критиците

Продукцията е определяна като завръщане към научната фантастика за Спилбърг, но реакциите са разнопосочни. Част от критиките хвалят режисурата и забавния ритъм, докато други определят филма като объркан и лишен от оригиналност.

"The Telegraph" му дава две от пет звезди, като отбелязва, че въпреки характерния визуален стил на Спилбърг, тонът е неясен и неубедителен.

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"The Guardian" обаче оценява филма с четири от пет звезди и подчертава, че Блънт предлага "изключително енергично и забавно изпълнение", като описва продукцията като динамична и пълна с зрелищни сцени.

"The Independent" също дава висока оценка, като отбелязва, че режисьорът се връща към познати теми, но с нов поглед и кинематографична изобретателност.

По-критични са "The Times" и BBC, които оценяват филма с две от пет звезди. Те го определят като лишен от оригиналност и постепенно изпадащ в клишета и предсказуеми сюжетни решения.

"Financial Times" дава три от пет звезди и описва сценария като объркан, но подчертава, че филмът е "спасен" от силното присъствие на Емили Блънт.

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"Денят на истината" излиза в кината на 10 юни.