"Един грам живот": Филм с мисия да спасява човешки животи (ВИДЕО)

По-малко от месец остава до кинопремиерата на филма "Един грам живот", който ще излезе в кината, в цялата страна на 14 ноември 2025 г. Официалният трейлър на филма, който бе представен преди дни, събра над 400 000 гледания в социалните мрежи. Екипът, създал "Един грам живот", бе представен пред съмишленици, медии и партньори преди броени дни. Сценарият е базиран на реални истории от националната инициатива "Един грам живот", създадена от Мариела Кирова и Калин Таушанов.

"С филма "Един грам живот" искахме да предадем своето послание на максимално много хора. Филмът е създаден, за да покаже проблема, а проблемът е в масовата употреба на наркотични вещества от деца", споделя Мариела Кирова. "Програмата "Един грам живот" дава част от решението, решение, което зависи от нас. Превенцията не е еднократен акт, не е назоваването и показването на проблема. Това е дълъг процес, който възпитава, утвърждава и обединява. А колкото повече стойностни хора работим в тази посока, толкова по-добро бъдеще ще има за нашите деца", убедена е в мисията на филма Мариела Кирова.

Припомняме, че снимките на филма започнаха през месец май.

Повече за филма

"Един грам живот" представя четири различни истории, които се пресичат в едно училище и в които са засегнати не само децата, започнали да употребяват наркотици по различни причини, а и техните приятели, роднини и семейства. Режисьор и сценарист на филма е Атанас Михайлов, оператор е Емилиан Дечев, в ролите ще видим актьора Ивайло Захариев, Калоян М. Патерков, Тервел Пулев, Доби Главинчева, Симона Йорданова, Павел Димчев, Лео Панов, Александър Везенков - Баскетболист #1 в България и Европа и много други.

Продуценти на "Един грам живот" са Атанас Михайлов, Христо Христов Зипо, Стоян Стоянов Слаш (Кино академия за таланти), копродуценти са Мариела Кирилова и Калин Таушанов, изпълнителен продуцент е Юлия Николова. Това е вторият пълнометражен филм на Атанас Михайлов след "Киберпрестъпност", преминал успешно проверката на зрителите само преди година.

Атанас Михайлов вярва в успеха на мисията на филма: "Основната мисия на "Един грам живот" е да запази бъдещето на децата, да спаси възможно най-много детски съдби. Защото всеки един избор има значение, а нашата мисия е вие да изберете живота!"