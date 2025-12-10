Топ 10 знаменитости за 2025 година: Разнообразни роли и надминати очаквания

IMDb (Internet Movie Database) - Интернет базата данни за филми, публикува своя списък с "Най-популярните звезди за 2025 г." Класацията се формира въз основа на звездите, които през цялата година последователно са заемали най-високи позиции в STARmeter на IMDbPro. Тези ранкинги се базират на реалните посещения на страниците от над 250 милиона потребители месечно.

В списъка са включени както утвърдени знаменитости с дългогодишна кариера, така и нови лица, които направиха силно впечатление с последните си роли.

Някои от звездите попадат в класацията заради големи филмови и телевизионни проекти, докато за други популярността им е свързана с публични събития около личния им живот.

Още: "Драмата" със Зендая и Робърт Патинсън (СНИМКА)

Ето го и списъкът:

Може да проследите кои актьори се доказаха като най-добрите за годината, като започнем от десетото до първото място.

Британската актриса Ванеса Кърби продължава да доминира на екрана с водещи роли в големи блокбъстър франчайзи. Тя се завърна в ролята на Бялата вдовица в най-новата високоскоростна част от сагата "Мисията невъзможна". Зрителите също така я видяха да поема емблематичната роля на Сю Сторм във филма за супергерои "Фантастичната четворка: Първи стъпки". Способността ѝ да превключва между интензивни екшън сцени и драматична актьорска игра я държи в центъра на вниманието. Кърби остава значимо присъствие както в независимото кино, така и в мащабните студийни продукции.

Снимка: Getty Images

Дейвид Коренсует се изкачи до световната сцена като Човекът от стомана в ребута на киновселената на Джеймс Гън. Изпълнението му на Кларк Кент в "Супермен" привлече значително внимание както от феновете на комиксите, така и от критиците. Актьорът претърпя огромна физическа трансформация, за да влезе в ролята на легендарния супергерой за ново поколение зрители. Тази роля на пробив го утвърди като водещ актьор в Холивуд. Преди това Коренсует придоби известност с работата си в стрийминг сериали, преди да получи тази ключова за кариерата му възможност.

Още: Актьорът с награди "Оскар" и "Златен глобус", който се пенсионира четири пъти (СНИМКИ)

Уолтън Гогинс впечатли публиката с еклектичния си стил на изпълнение през годината. Той се присъедини към звездния състав на „Белият лотос“ за третия сезон, разположен във визуално зашеметяващите пейзажи на Тайланд. Зрителите похвалиха способността му да внесе сложност и хумор в отличителната си роля в сатиричната антология. Гогинс също така продължи да се възползва от успеха на предишната си работа в постапокалиптичната серия „Fallout“. Постоянното му представяне на запомнящи се персонажи гарантира, че остава любимец на телевизионните ентусиасти.

Снимка: Getty Images

Сидни Чандлър се изяви като значим талант с главната си роля в научнофантастичната хорър серия „Пришълецът: Земя“. Тя играе главната героиня, която се изправя пред ужасяваща нова заплаха в това разширение на класическата франчайз поредица на малкия екран. Критиците отбелязаха силното ѝ присъствие на екрана и емоционалната ѝ дълбочина сред интензивните жанрови елементи. Това представяне отбелязва значим етап в изгряващата ѝ кариера. Сидни Чандлър бързо се утвърждава като име, което заслужава внимание в областта на научната фантастика и драматичното разказване.

Още: Бен Стилър направил "немислимото" преди пробива си в киното

Брит Лоуър се завърна на екраните с дългоочаквания втори сезон на психологическия трилър „Severance“. Феновете с нетърпение наблюдаваха как героинята ѝ се справя със сложните двойствени аспекти на раздвоеното си съществуване. Лоуър придава остра интензивност на ролята, която служи за опора на сюрреалистичния разказ на сериала. Изпълнението ѝ подчертава умението ѝ да борави с висококонцептуална научна фантастика и драматургия.

Сидни Суини запази статута си на влиятелна фигура в Холивуд с разнообразен набор от проекти. Тя плени зрителите със завръщането си в телевизията в драматични роли с високи залози, които демонстрираха широкия ѝ актьорски диапазон. Актрисата разшири портфолиото си, като продуцира и участва в нови пълнометражни филми, които предизвикаха значителен интерес на боксофиса. Способността ѝ да създава социални медийни вълнения я държи близо до върха на класациите по популярност. Суини продължава да балансира комерсиалната привлекателност с предизвикателни изследвания на различни персонажи.

Снимка: Getty Images

Още: Ан Хатауей в роля като никога досега: Музикална звезда в напрегната драма (ВИДЕО)

Том Круз отново надмина очакванията с отдадеността си към практически каскади и блокбъстър забавление. Излизането на осмия филм от поредицата "Мисията невъзможна" го показа в изпълнение на смъртоносни подвизи, които впечатлиха зрителите по целия свят. Той продължава да разширява границите на екшън киното дори след десетилетия в индустрията. Круз остава уникална сила, отдадена на театралното изживяване и разказването на истории на големия екран. Непрекъснатата му енергия и ангажимент към качеството превръщат всяко ново издание в значимо културно събитие.

Снимка: Getty Images

Матю Гуд очарова публиката със своята изтънчена присъствие в престижни исторически драми и трилъри. Той се завърна в аристократичните среди в третия филм „Имението Даунтън“ - за радост на дългогодишните фенове на франчайза. Многостранният му актьорски стил му позволява безпроблемно да преминава между романтични роли и по-тъмни персонажи. Гуд последователно е изграждал солидно творчество, което резонира със зрителите в различни жанрове. Тази година той се доказа като актьор от висока класа.

Още: Адам Сандлър разкри истинската причина да стане актьор

Ейми Лу Ууд спечели значително признание за ролята си в третия сезон на „Белият лотос“. Комедийният ѝ усет и драматичният ѝ диапазон я направиха забележително попълнение в актьорския състав. Феновете на предишните ѝ роли бяха въодушевени да я видят как се справя със сатиричния тон на популярния сериал. Ууд придава уникална уязвимост и чар на персонажите си, които се свързват дълбоко с публиката. Този проект определено я утвърди като значима талантлива актриса на международната сцена.

Изабела Мерсед се представи в най-добрата светлина с ключови роли в две от най-големите франчайзи за годината. Тя вдъхна живот на героинята Дина в дългоочаквания втори сезон на „Последните оцелели“. Зрителите също така възхваляваха изпълнението ѝ като Хоукгьръл в ребута на киновселената на „Супермен“. Мерсед показа забележителна многостранност, като се справи отлично както в сурова постапокалиптична драма, така и в супергеройски екшън. Двойният ѝ успех в киното и телевизията ѝ осигури място сред най-големите звезди на годината.

Снимка: Getty Images

Още: Текста четоха: Как изглеждат българските актьори, озвучили любимите ни сериали и филми (СНИМКИ)