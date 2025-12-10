"Драмата" със Зендая и Робърт Патинсън (СНИМКА)

Вероятно още е рано да видим сватбата на Зендая и Том Холанд като една от нашумелите звездни двойки през последните месеци, но пък защо да не гледаме актрисата и певица като любимата на Робърт Патинсън в "Драмата" ("The Drama")? Звездата от Дисни и актьорът от "Здрач" вече са имали своите екранизирани романи, но най-новият им филм може да ги превърне в кралицата и краля на романтичните комедии.

Носителите на награди загатнаха за предстоящия си общ проект – романтичната комедия на A24 - "The Drama", с плакат, споделен в Instagram профила на Зендая във вторник, 9 декември.

Снимката показва 29-годишната Зендая как позира до Патинсън, докато той я е прегърнал. Звездата от "Дюн", чиято героиня изглежда е сгоден за персонажа, в който Патинсън ще се превъплъти, нежно се усмихва на камерата, като показва блестящ пръстен, акцент на кадъра, който привлича веднага вниманието.

Повече за филма

"THE DRAMA. Следва официална покана", пише кратко и закачливо в описанието на публикацията Зендая, без да издава подробности.

Филмът, написан и режисиран от Кристофер Боргли, разказва историята на "щастливо сгодена двойка", чиято връзка "се поставя на изпитание, когато неочаквано откритие обърква седмицата им преди сватбата", пишат на страницата на филма в IMDb.

Освен Зендая и Патинсън, във "The Drama" ще участват Алана Хайм, Мамуду Ати, Майкъл Абът младши, Хейли Гейтс, Сидни Лемън и други.

Според онлайн информацията, премиерата на филма се очаква да бъде на 3 април 2026 година.

