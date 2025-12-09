Номинациите за "Златен глобус" 2025: "Битка след битка" с девет

Черната комедия "Битка след битка" получи най-много номинации за наградите "Златен глобус"- девет, следвана от семейната драма "Сантиментална стойност", която има осем и хорърът "Грешници" - със седем, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс. "Битка след битка" е сред номинираните в категорията за най-добър филм - комедия или мюзикъл със "Синя луна", "Бугония", "Върховният Марти", "Няма друг избор" ("No Other Choice") и "Новата вълна" ("Nouvelle Vague").

Снимка: Getty Images

"Сантиментална стойност" и "Грешници" се съревновават в категорията за най-добър филм - драма заедно с "Франкенщайн", "Хамнет", "Обикновен инцидент" и "Тайният агент". За най-добър режисьор са номинирани Пол Томас Андерсън за филма "Битка след битка", Райън Куглър за "Грешници", Гийермо дел Торо за "Франкенщайн", Джафар Панахи за "Обикновен инцидент", Йоахим Триер за "Сантиментална стойност" и Клои Чжао за "Хамнет".

Още номинации

В категорията за най-добър актьор във филм - драма са номинирани Джоел Едгартън за "Train Dreams", Оскар Айзък за "Франкенщайн", Дуейн Джонсън за "Машина за разбиване", Майкъл Б. Джордан за "Грешници", Вагнер Моура за "Тайният агент" и Джеръми Алън Уайт за "Спрингстийн: Избави ме от нищото".

Още: Кейт Уинслет залитна по режисурата и не може да се спре

Претендентки за статуетка "Златен глобус" за най-добра актриса във филм - драма са Джеси Бъкли за "Хамнет", Дженифър Лорънс за "Die My Love", Ренате Рейнсве за "Сантиментална стойност", Джулия Робъртс за "След лова", Теса Томпсън за "Хеда" и Ева Виктор за "Съжалявам, скъпа".

Наградата за най-добър актьор във филм - комедия или мюзикъл ще си оспорват Тимъти Шаламе за "Върховният Марти", Джордж Клуни за "Джей Кели", Леонардо ди Каприо за "Битка след битка", Итън Хоук за "Синя луна", Ли Бьон-хон за "Няма друг избор" и Джеси Племънс за "Бугония".

Снимка: Getty Images

За приза за най-добра актриса във филм - мюзикъл или комедия се съревновават Роуз Бърн за "If I Had Legs I’d Kick You", Синтия Ериво за "Злосторница: Част втора", Кейт Хъдсън за "Song Sung Blue", Чейз Инфинити за "Битка след битка", Аманда Сайфред за "The Testament Of Ann Lee" и Ема Стоун за "Бугония".

Още: Текста четоха: Как изглеждат българските актьори, озвучили любимите ни сериали и филми (СНИМКИ)

В категорията за най-добър актьор в поддържаща роля са номинирани Бенисио дел Торо за "Битка след битка", Джейкъб Елорди за "Франкенщайн", Пол Мескал за "Хамнет", Шон Пен за "Битка след битка", Адам Сандлър за "Джей Кели" и Стелан Скарсгард за "Сантиментална стойност".

С номинации за най-добра актриса в поддържаща роля са Емили Блънт за "Машина за разбиване", Ел Фанинг за "Сантиментална стойност", Ариана Гранде за "Злосторница: Част втора", Инга Ибсдотер Лилеас за "Сантиментална стойност", Ейми Мадиган за "Оръжия“ и Теяна Тейлър за "Битка след битка".

Номинирани, номинирани, номинирани

Снимка: Getty Images

За най-добър сценарий са номинирани Пол Томас Андерсън за "Битка след битка", Роналд Бронщайн и Джош Сафди за "Върховният Марти", Райън Куглър за "Грешници", Джафар Панахи за "Обикновен инцидент", Ескил Фогт и Йоахим Триер за "Сантиментална стойност" и Маги О'Фарел за "Хамнет".

Претендентите за най-добър чуждоезичен филм са "Обикновен инцидент", "No Other Choice", "Тайният агент", "Сантиментална стойност", "Сират" и "Гласът на Хинд Раджаб".

Номинирани за наградите "Златен глобус" за анимация са "Арко", "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle", "Елио от Земята", "Кей-поп: Ловци на демони", "Little Amelie or the Character of Rain" и "Зоотрополис 2".

Още: За първи път в кариерата си Кийфър Съдърланд пее и танцува в коледен филм (ВИДЕО)

В телевизионните категории, номинирани за най-добър драматичен сериал, са "Дипломатът", "Спешни случаи в Питсбърг", "Pluribus", "Разделение", "Slow Horses", "Белият лотос".

За приза "Златен глобус" за най-добър комедиен сериал се конкурират "Начално училище Абът", "Мечката", "Хитринки“, "Nobody Wants This", "Само убийци в сграда" и "Студиото".

Сред претендентите за отличия в телевизионните категории са Ноа Уайли за "Спешни случаи в Питсбърг", Гари Олдман за "Slow Horses", Адам Скот за "Разделение", Хелън Мирън за "Земя на мафията", Брит Лоуър за "Разделение", Кери Ръсел за "Дипломатът".

Снимка: Getty Images

Хелън Мирън ще получи получи почетната награда "Сесил Б. Демил" за принос към филмовата индустрия. Сара Джесика Паркър ще бъде отличена с наградата "Каръл Бърнет" за изключителния си принос към телевизията. Отличията ще им бъдат връчени на специална церемония на 8 януари, дни преди да бъдат раздадени призовете "Златен глобус".

Още: Папа Лъв XIV посочи любимите си филми: Сред тях е световен хит (ВИДЕО)

Церемонията за връчването на отличията ще бъде на 11 януари 2026 г. в Бевърли хилс. Водеща ще бъде комедийната актриса Ники Глейзър. Церемонията ще се излъчва по CBS и Paramount+, предава БТА.