Филм с българско участие ще се бори за награда на фестивала в Кан

"Мечтаното приключение" - новият филм на Валеска Гризебах и копродукция с България, е селектиран в състезателната програма на Международния филмов фестивал в Кан.

В пограничния Свиленград една жена се въвлича в незаконна търговия, за да помогне на мъж, с когото има специална връзка. Влизайки на негово място в опасно приключение, тя ще се сблъска както със собствените си желания, така и с миналото си.

"Поканата за участие в конкурса на филмовия фестивал в Кан изпълва мен и целия екип с огромна радост. Отправната точка за този филм бяха срещите ми с хора от моето поколение, преживели политическите промени в България през 1989 г. Те ми показаха колко дълбоко ни свързва този повратен момент в историята на Европа — и в същото време ни разделя чрез коренно различните преживявания, които имахме в годините след това. Особено се гордея с ансамбъла от актьори, които с цялото си въображение, житейски опит, кураж и всеотдайност вдъхнаха живот на тази история, и преди всичко с нашата главна актриса Яна Радева. Фактът, че "Мечтаното приключениe" празнува световната си премиера в Кан, е огромен подарък за всички нас."

"Мечтаното приключение" е заснет изцяло в България през лятото на 2024 г. в района на Свиленград. Всички роли са поверени на български непрофесионални актьори. Това е вторият филм на Валеска Гризебах, чието действие се развива в България, след "Уестърн" (2017), който имаше премиера в програмата "Особен поглед" на филмовия фестивал в Кан.