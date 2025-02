Гледаме Чаплин, Кийтън и Линдер с музика на живо в Дом на киното

Класическото нямо кино се завръща на голям екран с една необикновено прожекция в Дом на киното на 23 февруари 2025 г. Това уникално събитие, част от проект "СинЕфония", създаден от Еви Карагеоргу, кани публиката да се потопи в света на вечната комедия на Чарли Чаплин, Бъстър Кийтън и Макс Линдер. Специалната прожекция ще бъде съпроводена от изпълнение на живо от квинтет с оригинален музикален съпровод - композиции, създадени за събитието от българския джаз музикант Станислав Арабаджиев.

Билети за събитието вече се продават в мрежата на EpayGo.

Програма на киноконцерта

Тази необикновена вечер ще пренесе зрителите в златната ера на киното, където нямата комедия се среща с магията на живата музика. Внимателно подбраната късометражна програма включва три шедьовъра от епохата на нямото кино:

Чарли Чаплин – "Авантюристът" (1917): В тази динамична комедия Чаплин играе избягал затворник, който се изплъзва от полицията, докато очарова богато семейство. Изпълнен с характерния му физически хумор и затрогващи моменти, "Aвантюристът" остава истинска класика на нямото кино.

Бъстър Кийтън – "Плашилото" (1920): В тази забавна и иновативна комедия Кийтън и неговият приятел са двама съквартиранти, които се опитват да спечелят сърцето на една и съща девойка, докато се справят с комични препятствия. Филмът впечатлява с изобретателни гегове и физическа комедия.

Макс Линдер – "Макс и Джейн искат да бъдат актьори" (1912): В тази класическа комедия младо момче и момиче мечтаят да станат театрални звезди, но попадат в поредица от забавни недоразумения и хаотични ситуации, заради желанието на родителите си да се задомят. Филмът демонстрира ранния гений на Линдер и влиянието му върху бъдещото развитие на комедийното кино.

Музиката за събитието е написана и аранжирана от Станислав Арабаджиев, джаз пианист и композитор, един от основателите на Sofia Jazz Sessions. Един от най-активните музиканти на българската джаз сцена изпълнява на престижни фестивали като Jazz Festival Bansko, A to Jazz Festival, Plovdiv Jazz Fest и Jazz Forum Stara Zagora. Последните му албуми са с Димитър Льолев ("Gentle Look") и суинг проекта Oldie Goldies ("Happy Feet").

През последните три години, заедно с Еви Карагеоргу, Станислав развива проекта СинЕфония – събития за музика и кино, създавайки концепции за музикално-визуални преживявания, които съчетават класическа музика и джаз, които да съпровождат прожекции на анимационни, експериментални и класически филми.

Музикантите, които ще изпълняват музика на живо

В квинтета, който ще излезе на сцената на киноконцерта са още:

Кристина Хинова, цигулка: Лауреат е на редица национални и международни конкурси сред които са: "George Enescu", "Concertino Praga", " Недялка Симеонова", "Панчо Владигеров" и др. Свирила е като солистка с оркестрите на Софийска Филхармония, Оркестъра на Софийската опера и балет, Камерата Орфика, Филхармонията в Шумен, Пловдив, Русе и Варна. Като камерен изпълнител концертира с артисти като Марио Хосен, Волфганг Клос, Щефан Кропфич, Александър Сомов, Жерар Косе, Людмил Ангелов, Лия Петрова, Борислав Йоцов, Атанас Кръстев. От 2017 година е член на колоритния Ансамбъл ARTE. През същата година печели пом.-водаческо място в Софийска Филхармония.

Даниеле Феббо, контрабас: Един от най-активните контрабасисти на съвременна българска джаз сцена. Завършва Saint Louis College of Music в Рим и след завръщането си в България става част от редица популярни проекти като The Essential Funk Trombone, Y Jazz, BrazzVilliDJ, Just Bossa, Среща с деди Йожи, Misho & Vili’s Party.

Мартин Ташев, тромпет: Един от водещите тромпетисти днес, Мартин Ташев е признат за изключителната си артистичност и е част от различни джазови формации от различни краища на света. Завършва Националната музикална академия, а по-късно става член на престижния Биг Бенд на БНР. Работата му носи сценични изяви с известните Натали Коул, Том Харел, Кърт Елинг, Джо Лавано, Ранди Брекер, Джери Бергонци, Ерик Влуиманс, Майкъл Шапиро, Джордж Гарзон, Ерик Трюфа. Мартин Ташев работи с някои от най-реномираните музиканти, сред които Еман Оливейра, Франки Моралес, Джими Бош, Тито Пуенте Джуниър и е член на банди и оркестри като Infinity, Cafe, Wickeda, Coca Mazz Jazz, Nina Nikolina Ethno Project. Мартин е активен член на Big Band Brass Association, Cavallo Classico, Мюнхен и участва във всички престижни джаз фестивали в България.

Васил Вутев, барабани: Мултиинструменталист, завършил СМУ "Любомир Пипков" в София с перкусионни инструменти. Музиката го води в Амстердам, Холандия, където продължава обучението си в Conservatorium van Amsterdam. Именно там той започва професионалната си кариера като барабанист на свободна практика и работи с имена като Saskia Laroo Band, Colonel Red, Mark De Clive-Lowe, Jeff Holley, Frank McComb и много други. Понастоящем живее в София, където продължава да развива музикалната си кариера. Зад гърба си има реализиран дебютен албум с групата Dayo, привлякла ухото на Will Smith. Васил работи още с групите Plastic Hi Fi, D2, Мария Илиева, Михаела Филева, както и с американските проекти James & Black и Kan Wakan.

Повече за "СинЕфония"

Събитието е част от проект "СинЕфония - събития за музика и кино", който се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура", програма "Създаване", в партньорство с Чешки център, Унгарски културен институт, Френски институт. Това е финалното събитие от едногодишен проект, който включваше шест киномузикални работилници деца, един майсторски клас за създаване на музика за филми с един от най-известните европейски композитори - Адам Балаж, един киноконцерт за деца с анимационна програма, два киноконцерта "Разходка в историята на нямото кино" със соло пиано програма, изпълнени в село Кърпачево и село Синеморец. Финалното събитие ще бъде киноконцерт "Романтичните несгоди на Чаплин, Кийтън и Линдер".

