Кинофестивалът във Венеция със звездна селекция. Ето кои филми ще се борят за "Златен лъв"

Един от най-очакваните филми ще бъде трилърът на Дейвид Финчър "The Killer" с Майкъл Фасбендер, сниман за платформата Netflix. Алберто Барбера припомни, че през далечната 1999 г. режисьорът представи за първи път във Венеция емблематичния си филм "Боен клуб" ("Fight Club"), който поляризира мнението на критици и публика.

Люк Бесон, снимка: Getty Images

След дълга пауза французинът Люк Бесон също представя нова творба - "Dogman". Американският актьор Брадли Купър ще представи втория си филм като режисьор след "Роди се звезда" ("A Star is Born", 2018). Той е също по музикална тема, нарича се "Маестро" ("Maestro") и е посветен на великия композитор от XX век Ленард Бърнстейн. Купър също влиза и в една от ролите.

София Копола - дъщеря на легендарния Франсис Форд Копола, ще покаже филм за съпругата на Елвис Пресли, озаглавен "Присила" ("Priscilla"). Копола многократно участва във Венецианския фестивал и дори спечели "Златен лъв" за автобиографичната си лента "Някъде" ("Somewhere") от 2010 г. Тогава шеф на журито беше Куентин Тарантино, с когото се твърди, че тя е имала романтична връзка, припомня БТА.

И тази година в селекцията сериозно е представено италианското кино

В конкурса на фестивала, в който традиционно е застъпено италианското кино, се представят и творбите на едни от най-силните италиански съвременни кинотворци - Матео Гароне, Саверио Костанцо и Джорджо Дирити. Заради стачката на холивудските актьори и сценаристи бе оттеглен американският филм на италианеца Лука Гуаданино "Претенденти" (Challengers) със Зендая в главната роля. За сметка на това организаторите на 80-ия кинофестивал във Венеция обявиха, че форумът ще бъде открит с филма "Comandante" на италианския режисьор Едоардо де Анджелис и с Пиерфранческо Фавино в главната роля.

Във Венеция с нетърпение се очаква режисьорът на "Жега" Майкъл Ман да представи филма си "Ферари", в който актьорът Адам Драйвър се превъплъщава в образа на основателя на компанията за спортни автомобили Енцо Ферари.

Уди Алън, снимка: Getty Images

Извън конкурса ще бъдат представени и новите филми на ветераните в съвременното кино - Уди Алън и Роман Полански. Алън засне новия си филм "Coup de Chance" ("Късмет") във Франция на френски език, но лентата, казва Алберто Барбера, "отразява характерния му стил".

Полански ще покаже филм-възстановка на подготовката за празнуването на новата 2000 година в модния швейцарски хотел "Палас" ("The Palace"). Във филма участват Фани Ардан, Джон Клийз и Мики Рурк.

Освен това извън конкурса ще бъде представен и новият филм на Лилиана Кавани "Lordine del tempo". Кавани, която тази година празнува 90-ия си рожден ден и е известна с "Нощният портиер" ("Il portiere di notte", 1973), ще бъде удостоена с почетна награда "Златен лъв" за цялостен принос към киното.

И още заглавия, които ще бъдат показани по време на фестивала

Освен филмите на Полански и Алън, извън конкурсната програма са още вдъхновеният от Роалд Дал "The Wonderful Story of Henry Sugar" на Уес Андерсън с Бенедикт Къмбърбач, Дев Пател и Рейф Файнс, "Aggro Dr1ft" на Хармъни Корин, "Hit Man" на Ричард Линклейтър, четиричасовата документална продукция за ресторант с 3 звезди на "Мишлен" "Menus Plaisirs - Les Troisgros" на 93-годишния Фредерик Уайзман и "The Caine Mutiny Court-Marshall" на Уилям Фридкин.

Ема Стоун, снимка: Getty Images

Стачката на сценаристите и актьорите има "много скромно" въздействие върху фестивала, споделя директорът на форума. Освен наложената смяна на откриващия филм, актрисата Ема Стоун няма да може да присъства и да представи лично филма "Poor Things", в който участва в състезателната програма.

Венецианският филмов фестивал ще продължи от 30 август до 9 септември, а шеф на журито ще бъде американският режисьор Деймиън Шазел.