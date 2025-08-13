Папата: Молете се на Бог да даде мир на всички

В поздрава си към полските поклонници, папа Лъв ХIV си спомни за Свети Максимилиан Мария Колбе, който е дал живота си в концентрационния лагер Аушвиц вместо този на баща си, предаде италианската информационна агенция ANSA.

„Насърчавам ви да вземете пример от неговото героично отношение на жертвоготовност за другите", каза папата.

„Чрез неговото застъпничество, умолявайте Бог да дари мир на всички народи, преживяващи трагедията на войната“, призова папата. ОЩЕ: "Вече няма време": Мадона с призив към папа Лъв XIV