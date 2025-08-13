Войната в Украйна:

Изтребители ескортираха полет на Ryanair от София до Лондон

13 август 2025, 13:43 часа 260 прочитания 0 коментара
Германски изтребители Eurofighter са ескортирали самолет Boeing 737-800 на авиокомпания Ryanair от София до Лондон-Станстед с 174 души на борда. Случаят е от 11 август. Полетът се намирал във въздушното пространство на Австрия и се готвел да влезе в тована Чехия, но не получил разрешение. Машината завила наляво, за да остане в австрийското въздушно пространство и да заобиколи чешкото.

Защо се стига до тук?

Докато прелитал над Германия, към самолета се присъединили два изтребителя, които го ескортирали до преминаването му в нидерландското въздушно пространство. Полетът продължил към Лондон и кацнал безопасно на летище Станстед.

По информация, получена от The Aviation Herald, имало план за атака срещу полета, което довело до отказа на Чехия да допусне самолета в своето въздушно пространство и до ескортирането му от Eurofighter-и над Германия, които обаче не открили нищо необичайно.

Самолетът останал на летище Станстед през нощта и възобновил полетите си на следващата сутрин.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
