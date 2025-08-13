Естония гони руски дипломат за престъпления

Естония гони руски дипломат за нарушение на санкциите и други престъпления срещу страната. Това съобщи днес външното министерство в Талин, цитирано от Ройтерс. Първият секретар на руското посолство в естонската столица беше обявен за персона нон грата и трябва да напусне страната, съобщи министерството, без обаче да споменава изрично името на дипломата.

„Настоящата намеса на руското посолство във вътрешните дела на Естония трябва да бъде прекратена“, заяви естонският външен министър Маргус Цахкна.

При връчването на нотата, Министерството на външните работи е информирало представителя на руското посолство, че Естония не възнамерява да толерира действията на Русия срещу нейния конституционен ред и вътрешна стабилност. Както и че Естония ще информира партньорите и съюзниците си по този въпрос, се казва в прессъобщението.

Още: Нова база на НАТО и цял корпус в Естония плюс нова ограда срещу Русия (СНИМКИ)

Според Маргус Цахкна, дипломатът "е участвал в подкопаване на конституционния ред и правната система на Естония, в разделяне на естонското общество, допринасяйки за извършването на държавни престъпления, включително многобройни нарушения на санкциите".

Естонското външно министерство отбелязва, че действията на Талин са в съответствие с член 9 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения, според който приемащата държава може по всяко време и без да посочва причини да уведоми акредитиращата държава, че член на дипломатическия персонал на мисията е персона нон грата.

Говорителят на Министерството на външните работи на Руската федерация Алексей Фадеев каза, че решението на Естония е враждебно действие и че от Москва ще последва отговор.

Естония арестува руски гражданин за шпионаж: Ето как е действал