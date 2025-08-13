"Ако трябва, ще ви застрелям": Руски милиционер действа срещу протестиращи в защита на парк (ВИДЕО)

В парка "Територия на детството" в руския град Саратов, където се планира изграждането на ново училище, започна работа по изсичане на дървета и демонтиране на детски площадки. Местни жители, които от шест месеца предлагат на властите да разгледат алтернативни парцели за изграждане на социално съоръжение, дойдоха в парка. Първоначално служители на комуналните услуги се опитаха да изведат хората от територията, а след това се обадиха в полицията.

От началото на август паркът е ограден с ограда от гофрирана ламарина и се охранява денонощно от руски милиционери. Това се дължи на опасения от масови протести и конфликти между жители и общински служители. На 5 август полицията отведе в участъка пенсионер, участвал в защитата на парка.

Днес, 13 август, заради премахването на парка се е стигнало до скандал с подполковник Генадий Болтишев, твърдят протестиращи според руския информационен опозиционен телеграм канал ASTRA. Подполковникът, който е служител на руското МВР, е казал, че ако трябва, ще застреля протестиращите:

"- Изисквам да напуснете тази територия. Ако не се подчинявате на законните ми искания, ще бъда принуден да използвам физическа сила и да ви предам...

- Застреляйте ни!

- Ако е необходимо, ще ви застрелям всички. Ако има причина за това.

- Ужас!

- Има федерален закон, според който имам право да използвам физическа сила, включително огнестрелно оръжие".

Училище или парк?

Според властите в Саратов, училище в района е необходимо, тъй като близката гимназия № 75 е препълнена и децата учат на две смени. Противниците на строителството посочват, че "Територията на детството" е единствената зелена зона в микрорайона и предлагат тя да бъде запазена.

Темата за развитието на парка се обсъжда от февруари.

