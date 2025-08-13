Неочакван развод в семейството на Джо Байдън: Какво следва

Неочакван развод разтърси семейството на президента Джо Байдън. Дъщеря му Ашли Байдън, е подала молба за развод в понеделник, 11 август, със съпруга си д-р Хауърд Крейн след повече от 13 години брак. Съдебните документи показват, че срещу Крейн е заведено съдебно производство в Общия съд на Филаделфия. Минути след подаването на молбата Ашли Байдън публикува в Instagram: "Нов живот, ново начало означава нови граници. Нови начини на съществуване, които няма да изглеждат или да звучат като преди", с фонова песен "Freedom Time" на Лорин Хил.

Подробности за развода и жалбата не бяха оповестени в документите, с които разполагат различни американски медии.

Връзката на Ашли Байдън и Крейн

Ашли Байдън и Крейн, пластичен хирург и лекар по уши, нос и гърло, започват да се срещат през 2010 г., след като според съобщенията се запознават чрез нейния брат, Бо Байдън. Две години по-късно се женят в римокатолическата църква "Свети Йосиф на Брендивайн" в Грийнвил, Дел, както съобщава списание "People".

Ашли Байдън разказва за годежа им на Националния конгрес на Демократическата партия през 2024 г. и обсъжда последните думи на баща си преди сватбата ѝ с Крейн. "Преди да ме отведе до олтара, той се обърна към мен и каза, че винаги ще бъде най-добрият ми приятел. Всички тези години по-късно, татко, ти все още си най-добрият ми приятел", каза Ашли, цитирана от "The Hill".

