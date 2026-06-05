Новият филм на Кшищоф Зануси "От пръст в пръстта" е копродукция с България

Легендарният полски режисьор, сценарист и продуцент Кшищоф Зануси пристигна у нас с екип от 30 души за снимките на най-новия си филм "От пръст в пръстта" - копродукция между Полша, България и Италия. Те се реализираха успешно на територията на филмовото студио "Ню Бояна" в София.

Зануси отново изследва темата за божествената намеса в живота на обикновените хора. Интересното е, че той не поставя под въпрос съществуването на Бог, а разсъждава кога и как можем пряко да усетим Неговото влияние. Във филма "От пръст в пръстта" тази завладяваща тема е разгледана чрез живота на трима герои, чиито съдби се преплитат по странен и необясним начин и чиито взаимоотношения карат зрителя да се замисли за границите на човешката воля и избор.

Сценарист и режисьор на филма е самият Зануси, оператор е Пьотр Немийски, в главните роли са актьорите Ксавери Шленкер, Каролина Коминек и Матеуш Рушин. Главен художник на филма е Йоанна Маха, а художник от българска страна – Ивелина Минева. В българския екип са още звукорежисьорът Веселин Зографов, художничката по костюмите Елена Стоянова, гримьорката Росица Герасимова. Български копродуцент на "От пръст в пръстта" е Стефан Китанов (РФФ Интернешънъл), а изпълнителен продуцент – Светла Цоцоркова.

Българското финансиране на проекта е осигурено от ИА "Национален филмов център"

Фотограф: Беатрис Бочева

За Кшищоф Зануси

Роден във Варшава през 1939 година, Зануси завършва физика във Варшавския университет (1955-1959), философия в Университета в Краков (1959-1962) и режисура в Държавната театрална и филмова школа в Лодз (1960-1966). През 1994 година режисьорът е избран за председател на Европейската организация за аудиовизуална култура EUROVISION със седалище в Рим. От 1999 година е президент на Европейската федерация на създателите на аудио-визуални продукти FERA. Кшищоф Зануси е професор по кино- и телевизионна режисура във Висшата академия за филмово и телевизионно изкуство в Лодз, Полша, консултант на Комисията по култура на Ватикана, един от основателите на Европейската филмова академия. Професор Зануси води лекции в Националната филмова академия във Великобритания, в киноинститутите в Белград, Будапеща и др.

Носител е на редица престижни полски и международни награди и отличия. Сред тях са наградата "David di Donatello", Кавалерският кръст на Ордена на възродена Полша, Командорски орден за изкуство и литература (Франция), както и много международни награди за филмите му от Кан, Венеция, Москва, а също и за цялостно творчество и принос в европейската филмова култура. През 2019 година София Филм Фест му връчи Наградата на София на Столичната община като признание за неговия принос към света на киното.