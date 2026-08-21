Войната в Украйна:

Заради пропаганда: Украйна сложи край на "Маша и Мечока"

21 август 2026, 13:48 часа 757 прочитания 0 коментара
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Заради пропаганда: Украйна сложи край на "Маша и Мечока"

Украйна наложи санкции на популярния руски детски анимационен сериал "Маша и Мечока" и неговите продуценти, с което направи крачка към блокирането му в страната. Киев определя продукцията като инструмент на руската "пропаганда". Сериалът е обект на критики в Украйна и някои нейни съюзници, сред които Великобритания и Естония, заради твърдения, че представя Русия в положителна светлина и служи като инструмент на руската "мека сила".

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"Украйна наложи санкции срещу продуцентите и разпространителите на руския анимационен сериал "Маша и Мечока". Това създава правни основания съдържанието да бъде блокирано в Украйна и да бъдат привлечени международните платформи за ограничаване на неговата монетизация и разпространение", заяви украинският министър на културата Тетяна Бережна. "Руската пропаганда няма място на детските екрани", добави тя.

Санкциите са въведени с указ на украинския президент Володимир Зеленски и засягат руското студио "Анимакорд", създало поредицата, неговия основател, както и сценариста и режисьора на сериала.

През юни Украйна протестира и срещу решението на "Нетфликс" да придобие правата за излъчване на нови сезони на "Маша и Мечока".

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Маша и Мечока война Украйна
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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