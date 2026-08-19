Георги Тошев и Димитър Стоянович оглавяват фестивала "Любовта е лудост"

Димитър Стоянович е новият фестивален директор на фестивала "Любовта е лудост". Филмовото събитие се провежда ежегодно във Варна по идея на проф. Александър Грозев, който беше негов директор и организатор, а тази година ще бъде от 26 до 30 август. Креативен директор на фестивала пък е журналистът, писател и режисьор Георги Тошев. В новия екип влизат още Елени Дикидис като продуцент, Антони Христов като координатор и Маргарита Енева като специалист "Връзки с обществеността".

Повече за Димитър Стоянович

Историк, сценарист, журналист и телевизионен водещ, той има дългогодишен професионален път в киното, телевизията и културната журналистика. Димитър Стоянович е главен редактор на списание "L’Europeo" и водещ на предаването "Култура.БГ" по Българската национална телевизия. Автор е на сценарии за документални и игрални продукции, както и на множество телевизионни формати и поредици.

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Като фестивален директор на "Любовта е лудост" той е сред хората, които поемат отговорността да отворят нова страница в повече от три десетилетия история на фестивала – с уважение към създадената традиция и с поглед към съвременното европейско и световно кино.

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