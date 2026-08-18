"Най-забавната комедия за стотици години наред": Започнаха снимките на "Лейди Гергана", Милица Гладнишка е "шашава"

В нацалото на август започнаха снимките на българския игрален филм "Лейди Гергана". Филмът е базиран на едноименната популярна книга, разказваща историята на момиче от Северозападна България, чийто живот се променя необратимо след брака ѝ с англичанин.

Културни сблъсъци, комични недоразумения, грешки в превода и колоритни съседи превръщат ежедневието в истински вихър от смешни и абсурдни ситуации. Така започва история за срещата между два свята, за любовта, която преодолява различията и за хората от малките места с големи сърца и неподражаемо чувство за хумор.

"Най-забавната комедия"

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Историята, дълбоко вкоренена в атмосферата и духа на Северозападна България, ще получи кинематографична адаптация с международен творчески екип. Режисьор на филма е сърбинът Михайло Коцев, а актьорският състав, който наброява 33 души, включва представители на България, Сърбия, САЩ, Ирландия, Германия и Великобритания.

"На зрителите ще кажа – не пропускайте този филм, това е най-забавната комедия, която ще видите стотици години наред", заяви актрисата Милица Гладнишка, която ще влезе в ролята на Гина Шашавата.

"Лейди Гергана ми е любима книга, изобщо това се превърна в мега хит и нямаше как да не се набутаме с връзки да влезем във филма", пошегува се актрисата.

"Гина Шашавата не носи енергия, тя носи стил в селото, етикет "Коко Шанел", но Кокоша НЕЛ, да подчертая. Тя е нещо като София Лорен от Тему", споделя още Гладнишка.

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Кой играе Лейди Гергана засега е тайна

Снимките са в автентично Северозападно село в района на гр. Белоградчик и Община Чупрене.

„Работим по този проект с много любов и отговорност — към книгата, към региона и към хората, които ще познаят себе си в тази история. Вярваме, че „Лейди Гергана" ще докосне публиката както у нас, така и извън граница", споделят продуцентите на филма – Иво и Димитър Игнатови.

Снимачният процес ще продължи през следващите седмици. На терен е и авторката на трилогията за лейди Гергана – Цветелина Цветкова, която следи изкъсо за правилното произношение на специфичния северозападен диалект.

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Името на актрисата, която влиза в образа на легендарната лейди, засега остава в тайна, официалното разкриване трябва да се случи в следващите месеци.

Премиерата на филма се очаква през 2027 г.