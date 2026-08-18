Отново Джак Спароу: Джони Деп преговаря за завръщане в "Карибски пирати"

Джони Деп води преговори за завръщане в ролята на капитан Джак Спароу в шестия филм от поредицата "Карибски пирати", съобщи продуцентът на поредицата Джери Брукхаймър. Брукхаймър заяви пред "Deadline": "Разговаряме с Джони, работим по сценарий и се надяваме да успеем да го реализираме". Новината идва въпреки че през 2022 г., по време на широко отразявания телевизионен процес по делото за клевета, което Деп заведе срещу бившата си съпруга Амбър Хърд, актьорът заяви под клетва, че Disney го е отстранила от поредицата и че няма да изиграе Спароу отново, дори ако му бъдат предложени "300 милиона долара и един милион алпаки", съобщи "The Guardian".

Деп за първи път се появи като харизматичния, авантюристичен и обичащ рома капитан Спароу в "Карибски пирати: Проклятието на Черната перла" през 2003 г. Ролята се превърна в най-разпознаваемата и една от най-печелившите в кариерата му. Приключенският филм, чието заглавие и атмосферата на златната ера на пиратството са вдъхновени от атракцион в тематичния парк Disney World, включва още Кийра Найтли, Орландо Блум и Джефри Ръш и реализира приходи от над 650 млн. долара в световния боксофис.

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Между 2006 и 2017 г. излизат още четири продължения, а поредицата става първият франчайз, създал два филма, всеки от които е реализирал над 1 млрд. долара приходи. Общите приходи на поредицата надхвърлят 4,5 млрд. долара. Последният филм – "Карибски пирати: Отмъщението на Салазар" – излезе през 2017 г. Въпреки че не получи особено положителни отзиви, той реализира близо 800 млн. долара приходи.

Джони Деп в ролята на Скрудж във филма "Ebenezer", режисиран от Ти Уест; снимка: Getty Images

Съдебни проблеми

Оттогава обаче Деп има редица съдебни проблеми, които се отразиха на кариерата му. Делото за клевета срещу Хърд в САЩ беше предшествано от дело за клевета, заведено от него във Великобритания през 2020 г. срещу вестник "The Sun", след като изданието го определи като "бияч на съпругата си". Съдът постанови, че определението е "до голяма степен вярно". След това решение Warner Bros. поиска от Деп да се оттегли от поредицата "Фантастични животни", въпреки че снимките на третия филм вече бяха започнали.

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През 2022 г. съдебните заседатели по делото в САЩ се произнесоха в полза на Деп, като решиха, че Хърд е оклеветила бившия си съпруг в статия за "The Washington Post", в която тя заявява, че е "станала публична фигура, представляваща жертвите на домашно насилие".

Впоследствие Деп изигра Луи XV във френскоезичната историческа драма "Жана дю Бари" от 2023 г., а през 2024 г. озвучи Пуфин в пълнометражната анимация "Johnny Puff: Secret Mission".

Дали обаче публиката ще приеме завръщането му като голяма филмова звезда може да стане ясно с ролята му на Скрудж във филма "Ebenezer", режисиран от Ти Уест. Премиерата му във Великобритания и САЩ е насрочена за ноември, съобщава БГНЕС.