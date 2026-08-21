Филм за Силви Вартан на Георги Тошев открива документалния фестивал DOCK 2026 в Бургас

От 17 до 22 септември 2026 г. Бургас отново ще стане място за среща с историята, разказана през силата на документалното кино. Деветото издание на Международния фестивал за документално историческо кино DOCK ще представи селекция от български и международни филми, които връщат към големите личности и събития на XX и XXI век, но и задават въпроси, които звучат особено актуално днес.

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Фестивалът ще бъде открит на 17 септември от 19:30 ч. в Културния дом на нефтохимика (площад "Тройката" 1) с прожекция на документалния филм "Силви Вартан. От любов", режисиран от Ема Константинова, създаден по сценарий на Георги Тошев, който е и продуцент на филма. Журналистът ще представи филма лично пред бургаската публика. Продукцията разказва за необикновения път на момичето от българското село Искрец до световните сцени. История за успеха и съмнението, за любовта и раздялата, за емиграцията и завръщането към родината. През личната биография на Силви Вартан филмът прави и своеобразен портрет на България през последните 80 години - през промените на политическите системи, историческите травми и паметта за дома. Филмът е сниман в продължение на 16 години.

В конкурсната програма на DOCK 2026 зрителите ще видят филми за личности като Ромен Гари, Караваджо, Володимир Зеленски, Адолф Хитлер и Адолф Айхман, както и документални разкази за Сталин, Кадафи, Саркози и други фигури и събития, белязали съвременната история.

Тазгодишното издание носи и две важни нововъведения. За първи път фестивалът представя самостоятелна състезателна селекция за късометражно историческо документално кино, която дава сцена на нови автори и различни форми на историческия разказ. За първи път ще бъде връчена и Награда на публиката, с която зрителите ще имат възможност сами да изберат своя фаворит.

Съпътстващата програма е посветена на темата "80 години от края на Третото българско царство". В нея са включени филмите "Фердинанд Български" на Светослав Овчаров, "Момчето, което беше цар" на Андрей Паунов, "Царят гражданин" на Любослав Атанасов, "Завръщането на царя" на Лъчезар Аврамов и "Един завет".

На 22 септември от 11:00 ч. фестивалът ще предложи и специална среща с историята и документалното кино - "Увод в (кино)документалистиката", в Регионалната библиотека, с участието на проф. Петър Стоянович, Димитър Стоянович и Лъчезар Аврамов.

Международното жури на DOCK 2026 е с председател Боя Харизанова, утвърден български документалист, режисьор и сценарист с богат опит в създаването на въздействащи екранни разкази. В неговия състав са още д-р Даниел Каин, историк и изследовател в Института за югоизточноевропейски проучвания към Румънската академия на науките, Калоян Божилов, един от изявените съвременни български оператори с богат опит в игралното и документалното кино, носител на редица престижни награди за кинематография, Константин Вълков, дългогодишен журналист, радиоводещ и фотографиращ автор с над 30 години опит в медиите и Олга Лозанова, утвърден телевизионен и филмов експерт с дългогодишен продуцентски и мениджърски опит в медийната индустрия. Тя има ключово участие в реализирането на редица успешни екранни проекти и познава в детайли процеса от идеята до финалния монтаж.

Шестдневната програма ще завърши на 22 септември от 21:00 ч. с официалното закриване и връчването на Голямата награда на фестивала и Наградата на публиката.

Всички прожекции са с вход свободен.

DOCK е създаден през 2018 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на Община Бургас и Национален филмов център.

Пълната програма и допълнителна информация можете да откриете на сайта на фестивала.