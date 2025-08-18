Голяма сензация на старта на сезона в Ла Лига! Претендент за титлата се срина

Един от претендентите за титлата в Испания Атлетико Мадрид направи грешна стъпка още на старта на Ла Лига, след като загуби с 1:2 срещу Еспаньол в неделя вечер. Хулиан Алварес даде преднина на столичани в Барселона, но резервите Мигел Рубио и Пере Мия направиха пълен обрат за домакините с късни голове.

Атлетико Мадрид допусна кошмарен обрат и тръгна със загуба в Ла Лига

Алварес изведе Атлетико напред в резултата в 37-та минута, когато изпрати топката в горния ъгъл от пряксвободен удар. Статичното положение бе отсъдено за нарушение на Леандро Кабрера срещу Конър Галахър.

Аржентинецт Алварес получи още един шанс през второто полувреме, когато спечели центриране в наказателното поле. Той преодоля двама защитници на Еспаньол, но ударът му посрещна гредата. Еспаньол се възползва и в 73-ата минута висока топка бе посрещната от Рубио, който я изпрати в мрежата на Ян Облак за 1:1.

Шест минути преди края на редовното време каталунците вкараха и победен гол чрез Мия. Лявото крило достигна първи центриране в наказателното поле и стреля с глава, а Облак остана безпомощен и Еспаньол оформи крайното 2:1.

