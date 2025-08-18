Голяма сензация на старта на сезона в Ла Лига! Претендент за титлата се срина

Срещата Тръмп-Путин:

18 август 2025, 09:36 часа 507 прочитания 0 коментара
Един от претендентите за титлата в Испания Атлетико Мадрид направи грешна стъпка още на старта на Ла Лига, след като загуби с 1:2 срещу Еспаньол в неделя вечер. Хулиан Алварес даде преднина на столичани в Барселона, но резервите Мигел Рубио и Пере Мия направиха пълен обрат за домакините с късни голове.

Алварес изведе Атлетико напред в резултата в 37-та минута, когато изпрати топката в горния ъгъл от пряксвободен удар. Статичното положение бе отсъдено за нарушение на Леандро Кабрера срещу Конър Галахър.

Хулиан Алварес

Аржентинецт Алварес получи още един шанс през второто полувреме, когато спечели центриране в наказателното поле. Той преодоля двама защитници на Еспаньол, но ударът му посрещна гредата. Еспаньол се възползва и в 73-ата минута висока топка бе посрещната от Рубио, който я изпрати в мрежата на Ян Облак за 1:1.

Шест минути преди края на редовното време каталунците вкараха и победен гол чрез Мия. Лявото крило достигна първи центриране в наказателното поле и стреля с глава, а Облак остана безпомощен и Еспаньол оформи крайното 2:1. 

