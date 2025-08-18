Срещата Тръмп-Путин:

Удар по самочувствието на АЗ Алкмаар преди гостуването на Левски в София

Нидерландският гранд АЗ Алкмаар получи удар по самочувствието преди визитата си на Левски в София, завършвайки 2:2 като гост на новака Волендам в среща от втория кръг на Ередивизи. Съперникът на Левски в плейофите на Лигата на конференциите изигра добър мач, но пропусна да вземе трите точки. Ибрахим Садик и Трой Парът бяха точни за състава на АЗ, за да направят пълен обрат от 0:1 до 2:1, но малко след това Волендам вкара втори гол и оформи крайното 2:2.

Футболистите на Алкмаар няма да играят домакинския си мач срещу Цволе от Ередивизи на насрочен за 24 август, а срещата е отложена за 24 септември (сряда), съобщиха от клуба. Причината са двата мача с Левски, които са на 21 и 28 август. Същото направи и Левски, който отложи визитата си на Ботев Пловдив, като все още не е ясна датата, на която ще се изиграе мачът с "канарчетата".

Интересно е, че Левски също допусна грешна стъпка в Първа лига преди мача си с АЗ Алкмаар, завършвайки наравно с Ботев Враца с резервен състав. По този начин "сините" пропуснаха да се възползват от грешката на шампиона Лудогорец, който пък не успя да победи Локомотив София у дома след нулево реми.

