Стивън Тайлър нито може, нито иска да направи турне с Aerosmith

Бъдещето на Aerosmith остава несигурно, след като китаристът Джо Пери заяви, че фронтменът Стивън Тайлър не проявява интерес към турнета. Mиналата година легендарната рок група обяви, че се оттегля от турнетата поради травма на гласните струни, която 77-годишният Тайлър е претърпял през 2023 г. Те заявиха, че решението е било взето, след като станало ясно, че "пълното възстановяване" на Тайлър е "невъзможно".

Още: Guano Apes натъжиха феновете си с обявяването на тежко решение за бъдещето на групата

Бандата тръгна на прощално турне "Peace Out", но беше принудена да отмени останалите си концерти. Сега, година по-късно, в интервю за WBUR в Бостън, 74-годишният Пери разкри, че наскоро се е срещнал с Тайлър, за да обсъдят бъдещето на групата, включително и евентуален документален филм.

Джо Пери и Стивън Тайлър, снимка: Getty Images

"Той просто не иска да прави турнета и не може да прави турнета. Трудно е", каза Пери. "Не съм сигурен, че бих искал да се наема и да организирам още едно турне в 40 града. Пътят към върха е дълъг и да останеш там те изтощава, особено турне с Aerosmith. Никога не казвам "никога", но не бих заложил на това.", добави той.

Началото на края

През септември 2023 г., само три дни след началото на прощалното си турне, групата обяви, че Тайлър "има проблем с ларинкса си". Те отложиха датите на турнето с надеждата, че той ще се възстанови. След това, месец преди да се очаква да се върнат на сцената, те обявиха незабавното си оттегляне. "Винаги сме искали да ви впечатлим с изпълненията си. Както знаете, гласът на Стивън е инструмент, който няма равен. Той прекара месеци в неуморна работа, за да възстанови гласа си до състоянието, в което беше преди контузията. Видяхме как се бори, въпреки че имаше най-добрия медицински екип до себе си", заяви групата в изявление от август 2024 г.

Още: Може ли фолклорът да бъде редом с модерната музика: Певицата MONA в Студио Actualno (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

"Като група от братя, ние взехме трудно и болезнено, но необходимо решение да се оттеглим от концертната сцена. Не можем да изразим с думи колко сме благодарни на всички, които бяха готови да тръгнат на турне с нас за последен път." Докато се носеха спекулации, че групата се разпада, басистът Том Хамилтън опроверга тези слухове, като настоя, че те "все още са живи".

Aerosmith са легенди

Aerosmith през 1999 г., снимка: Getty Images

Основана през 1970 г. от Тайлър и Пери, Aerosmith е една от най-влиятелните рокендрол групи. През годините те спечелиха четири награди "Грами", изнесоха шоу по време на полувремето на Супербоул през 2001 г. и дори имаха своя атракция в тематичния парк през 1999 г. в Disney World във Флорида, а по-късно и в Париж с пускането на атракциона "Rock "n" Roller Coaster Starring Aerosmith".

Още: Джо Пери от Aerosmith създаде нова супергрупа, тръгва на турне (СНИМКА)

Те преодоляват границите, съчетавайки рок и хип-хоп в епичното си сътрудничество с Run-DMC за "Walk This Way" през 1986 г., припомня "The Independent".