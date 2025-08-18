Срещата Тръмп-Путин:

Почина легендарен британски актьор

18 август 2025, 08:18 часа 661 прочитания 0 коментара
Почина легендарен британски актьор

Светът на киното скърби. На 87-годишна възраст почина британският актьор Терънс Стамп, предадоха световните агенции. Стамп нашумя с ролята си на суперзлодея генерал Зод от филмите за „Супермен“, но всъщност кариерата му е много по-богата. Сред филмите с негово участие са „Теорема“ на Пиер Паоло Пазолини, „Колекционертът“ на Уилям Уайтлър, „Големи очи“ на Тим Бъртън и „Приключенията на Присила, кралицата на пустинята“. В последния филм през 1994 г. Стамп играе ролята на транссексуален.

Семейството на актьора каза, че е починал вчера сутринта, и допълни, че той оставя след себе си изключително наследство от творби, които ще продължат да трогват и вдъхновяват хората години наред.

Повече за Терънс Стамп

Още: Почина една от световните джаз икони

Роден в Лондон през 1938 г. Стамп e преживял бомбардировките по време на Втората световна война. Напуска училище, за да работи в рекламата, но успява да спечели стипендия и да учи в драматично училище.

През годините Стамп е известен и с красивите си емблематичните си партньорки Джули Кристи и Джийн Шримптън. Самият Стамп, който е с привлекателен външен вид, става и муза на фотографа Дейвид Бейли.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Актьорът се кандидатира и за приемник на Шон Конъри в ролята на Джеймс Бонд, но не успява да я спечели и започва да работи с италиански режисьори, сред които Федерико Фелини и Пиер Паоло Пазолини

В даден момент отива в Индия, за да се посвети на йогата, но след завръщането си изпълнява някои от иконичните си роли в киното.

Още: Популярна актриса почина на едва 33 години

През годините е получавал редица награди, в това число „Златен глобус“, награда от Кинофестивала в Кан и от кинофестивала в Берлин, номинации за „Оскар“, както и награди БАФТА.

Източник: БТА

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
почина информация 2025 Терънс Стамп
Още от Кино
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес